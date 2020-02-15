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    HaberlerEkonomi Haberleri Google’a 98.3 milyon TL ceza
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    15.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Google’a 98.3 milyon TL ceza

    Rekabet Kurulu, Google hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

    Google’a 98.3 milyon TL ceza

    Rekabet Kurulu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Google’ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrimiçi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Söz konusu soruşturma sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından Google’a, ilgili kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 98,3 milyon lira idari para cezası verilmesi kararı alındı. 

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