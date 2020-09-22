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    22.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gözlemeye basit vergi

    Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde açtığı dükkanda gözleme, sıkma, ev ekmeği ve tost satan Fatma Vuraldoğan, basit usulde vergi mükellefi olma talebiyle Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı’na başvurdu. Ancak daire görevlileri, dükkanın ‘lokanta’ olduğunu belirterek gerçek usulde vergi mükellefi olarak kaydetti.

    Gözlemeye basit vergi

    Açılan dava Danıştay, dükkandaki malzemeleri ve koşulları göz önüne alarak basit usulde vergi mükellefi olması gerektiğine hükmetti.

    Vuraldoğan, gerçek usulde vergi mükellefi olduğunda her ay stopaj, KDV, muhasebeci ücreti ödüyor, muhtasar beyannamesi veriyor, yazar kasa alması da gerekiyor. Basit usulde ise kira stopajından sorumlu olmuyor, yılda bir defa beyanname veriyor, bir kere muhasebeci ücreti ödüyor ve yazar kasa yükümlülüğü kalkıyor.

     

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