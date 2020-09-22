Gözlemeye basit vergi

Açılan dava Danıştay, dükkandaki malzemeleri ve koşulları göz önüne alarak basit usulde vergi mükellefi olması gerektiğine hükmetti.

Vuraldoğan, gerçek usulde vergi mükellefi olduğunda her ay stopaj, KDV, muhasebeci ücreti ödüyor, muhtasar beyannamesi veriyor, yazar kasa alması da gerekiyor. Basit usulde ise kira stopajından sorumlu olmuyor, yılda bir defa beyanname veriyor, bir kere muhasebeci ücreti ödüyor ve yazar kasa yükümlülüğü kalkıyor.