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    HaberlerEkonomi Haberleri Gram altın 458 liradan işlem görüyor! 26 Ağustos Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları...
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    27.08.2020 - 10:49 |

    Gram altın 458 liradan işlem görüyor! 26 Ağustos Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları...

    Haftanın ilk işlem gününü 459 lira seviyesinden tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı Salı gününü yönünü değiştirdi ve günü 457 lira seviyesinden tamamladı. Çarşamba günü yeniden yukarı yönlü seyrine devam eden gram altın 458 liradan günü tamamlamasının ardından an itibariyle de 458 lira seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

    Gram altın 458 liradan işlem görüyor! 26 Ağustos Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları...

    Altın haftaya yükselişle başlamasının ardından dün yönünü değiştirdi ve bir önceki günkü kapanışa göre 0,54 azalışla 457,20 liradan günü tamamladı. Haftanın ilk işlem gününü 459 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı ilk işlem gününde yakaladığı ivme ile gün içerisinde 462 lira seviyelerine kadar yükselmişti. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,17 artışla 458,00 liradan tamamladı. 

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 458,00 liradan işlem gördü.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    İstanbul Kapalı çarşıda gram altın 458,87 TL alış 458,94 TL satış fiyatından işlem görüyor

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 736,18 TL alış 753,10 TL satşış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın 1.467,76 TL alış 1.506,20 TL satış fiyatından işlem görüyor

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın 3.036,75 TL alış 3.113,73 TL satış fiyatından işlem görüyor

    ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

    Altının ons fiyatı 1.943 dolardan işlem görmeye devam ediyor

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