‘Gramaj oyunu artık bitsin’

Palandöken, “Birçok paketli üründe sırf daha ucuz algısı oluşturmak için gramaj oyunlarına başvuruluyor. Normalde 500 gram, 1 kilogram veya 5 kilogram olarak satılan ürünler, küsuratlı gramajlarda satıldığında tüketicinin kafası karışıyor ve farklı markalardaki aynı ürünü kıyas yapma imkanı kalmıyor. Kimse serbest piyasa koşullarını fırsata çevirmesin” dedi.

Gizli zam

Palandöken, yıllardır 1 kilogram olarak satılan tereyağının aynı fiyata 900 gram şeklinde veya yarım kilo olarak alınan birçok ürünün artık 400 gram şeklinde satıldığına dikkati çekti. Ürün fiyatını aynı tutup gramajını düşürerek gizli zam yapıldığını kaydeden Palandöken, şöyle konuştu:

“Özellikle döviz kurlarının arttığı dönemlerde fiyat artırımını gramaja yansıtarak tüketiciyi kandırıyorlar. Gramaj oyunlarıyla ilgili Ticaret Bakanlığı çok sayıda firmaya ceza uygulanmıştı. Bu denetimler artırılmalı.”

Palandöken, “Vatandaşlarımız gramaj oyunlarını derhal Ticaret Bakanlığı’nın ‘Alo 175 hattına şikayet etmeli” dedi.