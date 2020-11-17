MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri ‘Gramaj oyunu artık bitsin’
ABONE OL
17.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Gramaj oyunu artık bitsin’

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, serbest piyasa koşullarının fırsatçılığa çevrilmemesi gerektiğini belirterek, “Vatandaşın temel gıda ürünü olan paketli ürünlere gramaj standardı getirilmeli” ifadelerini kullandı.

‘Gramaj oyunu artık bitsin’

Palandöken, “Birçok paketli üründe sırf daha ucuz algısı oluşturmak için gramaj oyunlarına başvuruluyor. Normalde 500 gram, 1 kilogram veya 5 kilogram olarak satılan ürünler, küsuratlı gramajlarda satıldığında tüketicinin kafası karışıyor ve farklı markalardaki aynı ürünü kıyas yapma imkanı kalmıyor. Kimse serbest piyasa koşullarını fırsata çevirmesin” dedi.

Gizli zam

Palandöken, yıllardır 1 kilogram olarak satılan tereyağının aynı fiyata 900 gram şeklinde veya yarım kilo olarak alınan birçok ürünün artık 400 gram şeklinde satıldığına dikkati çekti. Ürün fiyatını aynı tutup gramajını düşürerek gizli zam yapıldığını kaydeden Palandöken, şöyle konuştu:

“Özellikle döviz kurlarının arttığı dönemlerde fiyat artırımını gramaja yansıtarak tüketiciyi kandırıyorlar. Gramaj oyunlarıyla ilgili Ticaret Bakanlığı çok sayıda firmaya ceza uygulanmıştı. Bu denetimler artırılmalı.”

Palandöken, “Vatandaşlarımız gramaj oyunlarını derhal Ticaret Bakanlığı’nın ‘Alo 175 hattına şikayet etmeli” dedi.

 

Sivas'ta yüksek ses çıkaran havai fişek patlaması vatandaşları tedirgin ettiSivas'ta gece saatlerinde meydana gelen patlama sesleri vatandaşları tedirgin ederken, Sivas Valisi Salih Ayhan patlamanın havai fişek kaynaklı olduğunu açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli | 17 Kasım deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Son depremler sorgula AFAD - Kandilli | 17 Kasım deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu?

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Asya'da dev ticaret anlaşması

Asya'da dev ticaret anlaşması

Son dakika... Yargıtay'dan çok tartışılacak whatsapp kararı! Aldatılan eş...

Son dakika... Yargıtay'dan çok tartışılacak whatsapp kararı! Aldatılan eş...

Sıradaki Haber