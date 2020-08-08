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    HaberlerEkonomi Haberleri Gümüş alanlar dikkat! Altınla yarışıyor
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    08.08.2020 - 10:03 | | İHA

    Gümüş alanlar dikkat! Altınla yarışıyor

    Altın fiyatlarının sert yükselişi gümüşe de yansıdı. Gümüşün gramı 7 liralara yaklaştı.

    Gümüş alanlar dikkat! Altınla yarışıyor

    Düğün yapacaklar piyasadaki ani yükselişlerden olumsuz etkilerken çiftler altın alyansların yerine gümüş alyans ve takılara yöneldi.
    Baba mesleği olan gümüşçülüğü sürdüren Musa Furkan Alptekin, altın ile beraber gümüşte de ciddi bir yükseliş olduğunu kaydetti.

    Çiftler gümüş takıya yöneldi

    Alptekin, fiyatlardan dolayı altından gümüşe yönelmeler olduğunu belirterek, “Evlilik hazırlığı yapan çiftler şuanda altın alyans yerine gümüş alyans tercih etmeye başladı. Bunun için elimizde 14 ayar ve 22 ayar olmak üzere kaplama dediğimiz yaldızlı yani sarı görünen alyans gruplarımız var” dedi.

    Altındaki artışla beraber gümüşte de artışların devam ettiğini ifade eden Alptekin, Mart ayında korona virüs nedeniyle işyerlerini kapattıklarında gümüşün hasının 2 lira 60 kuruş civarında olduğunu ama şuan ise 7 liralara yaklaştığını söyledi.

    Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş

    Yatırımcıların yeni adresinin de gümüş olduğunu belirten Alptekin, “Takı kültürü olarak gümüş fazla tercih edilmiyordu ama şuan insanlar külçe has gümüş satıyor musunuz diye soruyorlar. Hatta şuan hurda gümüş dahi alıyorlar yani hurda gümüşe bile yöneldiler toplayıp toplayıp getiren insanlar var” diye konuştu.

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