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    23.04.2020 - 09:37 | | DHA

    Günde 10 bin kişi ziyaret ediyordu! Şimdi kimse yok...

    Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatıldı. Plaj geçen ağustos ayında bir günde 10 bin kişi ağırlayıp, tarihi rekor kırarken, bugün tarihinin en sessiz günlerini yaşıyor.

    Günde 10 bin kişi ziyaret ediyordu! Şimdi kimse yok...

    Turizm kenti Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıkta altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin uğrak yeri oluyor. Plaj, yeşili ve maviyi ziyaretçilerine bir arada sunarken, ziyaretçiler Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park ettikten sonra 187 basamak inerek denize ulaşabiliyor.

    Plajın bulunduğu yolun kayalık bölümünde 17 Kasım 1962 yılında Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda iş kazası meydana gelmiş ve 4 işçi yaşamını yitirmişti. Bu üzücü olayla da adından söz ettiren plajın girişine yakın dağlık alandaki iki tabelaya işçilerin isimleri yazılarak anıları yaşatılıyor.

    Kaputaş Plajı geçen ağustos ayında sadece bir günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi rekor kırmıştı. Öyle ki plaja gelenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturmuş ve bu yoğunluk havadan da görüntülenmişti.

    KAPISINA KİLİT VURULDU

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kaputaş Plajı da kapatılan yerlerden oldu. Plajın girişindeki demir kapıya tedbir amacıyla kapatıldığına dair bir tabela asılarak kilit vuruldu. Kimse gelemediği için geçen yılın tam tersi görüntülerin sergilendiği plaj, tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Kaş Belediyesi de kapalı olan plajın iç kısmındaki restoran ve duş kabinlerinde tadilat ve bakım çalışmaları yaptı.

      Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul’da duraklar ve yollar boş kaldıİçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul’da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğa ise yüzde 6‘ya geriledi. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte köprü ve meydanlar da boş kaldı. Polis ekipleri Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.
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