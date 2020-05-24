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    HaberlerEkonomi Haberleri Güneş ve rüzgar destekli hibrit sistemler JES'lere can suyu olacak
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    24.05.2020 - 11:11 | | AA

    Güneş ve rüzgar destekli hibrit sistemler JES'lere can suyu olacak

    Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, Türkiye'de jeotermal santrallerde iç tüketimin, üretimin yüzde 20'sini oluşturduğunu belirterek, "Bu büyük bir oran, bu nedenle 58 jeotermal santralin tamamında güneş ve rüzgar enerjisinin kullanıldığı hibrit destekli jeotermal enerji sistemlerinin mutlaka yapılacağına inanıyorum." dedi.

    Güneş ve rüzgar destekli hibrit sistemler JES'lere can suyu olacak

    Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de inşa edilecek hibrit santrallerin yaklaşık 400 megavat büyüklüğünde olacağını söyledi.

    Söz konusu hibrit kapasitesiyle elektrik sisteminde arz güvenliğinin artacağını ve jeotermal enerjinin sisteme verdiği elektrik oranının yüzde 4'ten yüzde 5'e çıkacağını aktaran Şentürk, JESDER başta olmak üzere sektördeki diğer temiz enerji sektör temsilcilerinin iki yılı aşkın süredir hibrit sistemler üzerinde çalıştığını dile getirdi.

    Şentürk, şirketler için güneş enerjili hibrit santralin kurulum maliyetinin megavat başına yaklaşık 800 bin dolar olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

    "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğiyle birden fazla kaynaktan (hibrit) üretim yapılan elektrik santrallerinin lisans süreçlerine ilişkin esaslar belirlendi. Yasal altyapının olmaması ve yönetmeliğin yürürlük tarihinin temmuz olması sebebiyle henüz gerçekleşen bir hibrit yatırımı yok. Mevcut yönetmelikte hibrit santrallerin sadece elektrik üretim lisanslarında belirtilen santral alanına yapılabilmesi mümkün. Ancak mevcut santral alanında JES tesisleri var. Biz mevzuat düzenlemesi talep ettiğimizde, kuyu başlarında boş bulunan arazilere, isale boru hatlarının üzerlerine, mülkiyeti santral sahiplerine ait ve ruhsat alanında bulunan boş arazilere hibrit santraller yapmayı amaçlamıştık."

    Amaçlarının jeotermal enerji santrallerinde (JES) yenilenebilir enerji yatırımlarıyla iç tüketiminin karşılanması olduğunu belirten Şentürk, şunları kaydetti:

    "Söz konusu yönetmelik bu talebimizi karşılamıyor. Eğer yasal altyapıda gerekli revizyonlar yapılırsa Aydın, Manisa, Denizli, İzmir, Çanakkale ve Afyon'da bu hibrit santraller yapılabilir. Türkiye'de jeotermal santrallerde iç tüketim, üretimin yüzde 20'sini oluşturuyor. Bu büyük bir oran, bu nedenle 58 jeotermal santralin tamamında güneş ve rüzgar enerjisinin kullanıldığı hibrit destekli jeotermal enerji sistemlerinin mutlaka yapılacağına inanıyorum."

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