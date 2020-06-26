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    26.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Güvenli gıdada işbirliği

    Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) arasında, koronavirüs salgını sonrası güvenli üretim belgelendirme ve standardizasyon konularında iş birliğine gidildi. Söz konusu iş birliğine ilişkin protokolün imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

    Güvenli gıdada işbirliği

    TSE Başkanı Adem Şahin, “Protokolümüz sadece güvenli üretim anlamında iş birliği olarak görülmemeli. Bizim buradaki temel yaklaşımımız, dünyanın bütün uluslararası standart kurumlarının tam üyesiyiz. Bu standartların belirlendiği yerlere sanayicilerimizi götürmek, o masalarda etkin olmak istiyoruz” dedi.

    Şahin, salgınla mücadele döneminde sanayide güvenli üretimin sürdürülebilir biçimde devam etmesi için çalışma yaptıklarına işaret ederek, gıda ve gıda dışı sektörlere yönelik bir kılavuz yayımladıklarını ve buna ilişkin belgelendirme modelini oluşturduklarını anımsattı.

    TGDF Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz da, “Bütün işletmelerimizin üst düzey kaliteye ulaştığının garantilenmesi, bu durumun belgelenmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bu yolda TSE ile birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

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