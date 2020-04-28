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    28.04.2020 - 15:05 | | AA

    Habur Gümrük Kapısındaki hareketlilik ihracatçıları sevindirdi

    Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin yoğunlaştığı Habur Gümrük Kapısı'nda tır geçişlerinin arttığını belirterek, alınan önlemlere harfiyen uyarak ihracatı sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.

    Habur Gümrük Kapısındaki hareketlilik ihracatçıları sevindirdi

    Altunkaya, yazılı açıklamasında, Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin (GAİB) iş birliğiyle oluşturulan tampon bölgede geçişlerin temassız şekilde "konteyner, dorse ve şoför" değişimi yapılarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür eden Altunkaya, son alınan bilgilere göre günlük tır geçiş sayısının 1500'e çıkarak önceki dönemlerdeki tır geçiş sayısına yaklaştığını vurguladı.

    Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden en fazla ihracatın Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildiğine dikkati çeken Altunkaya, "Ülke bazında da Irak pazarı gerek bölge için gerekse Türkiye için hayati önem taşıyor. Irak birçok sektör için önemli bir pazar. Ocak-mart döneminde bu ülkeye bölgemizden 168 milyon 416 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirdik. Dünya genelinde yaşanan salgın elbette birçok ülkeye olduğu gibi Irak'a olan ihracatımızda da gerileme yaşanmasına neden oldu. Ancak alınan önlemler sonucu karşılıklı tır geçişlerinin sağlanması özellikle gıda sektörümüzün bölgede oluşturduğu payı korumasında önemli rol oynamıştır. Bundan sonraki süreçte de salgına karşı alınan önlemlere harfiyen uyarak ihracatımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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