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    HaberlerEkonomi Haberleri Ham ayçiçeği yağında gümrük vergisi düşürüldü
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    03.04.2020 - 09:05 | | AA

    Ham ayçiçeği yağında gümrük vergisi düşürüldü

    Ham ayçiçeği yağında yüzde 36 olan gümrük vergisi oranı, hasat öncesi haziran ayı sonuna kadar yüzde 30'a indirildi.

    Ham ayçiçeği yağında gümrük vergisi düşürüldü

    İthalat Rejimi Kararına Ek Karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, ham ayçiçeği yağında yüzde 36 olan gümrük vergisi oranı hasat öncesi 1 Şubat-30 Haziran döneminde yüzde 30 olarak uygulanacak. Kosova için gümrük vergisi yüzde sıfır olacak.

    Ekmek mayası üreten sanayicilerin nihai kullanım ibraz etmeleri kaydıyla yüzde sıfır gümrük vergisiyle melas ithalatına da imkan tanındı.

    Öte yandan, Çeltik İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar kapsamında, 31 Mayıs'a kadar çeltik ithalatında yüzde sıfır gümrük vergisiyle 100 bin tonluk tarife kontenjanı açıldı.

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