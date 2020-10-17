Ham madde sıkıntısı mobilyacıların elini bağlıyor

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2001 yılından bu yana Türkiye'nin genel ihracatı 5,5 kat artarken, mobilyada 15 katlık artış yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin 179 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini, geçen yıl ihracat rakamının 3,5 milyar dolara yaklaştığını dile getiren Gürcan, sektörde 36 bin üretici ve 65 bin iş yeri bulunduğunu, 100 binlerce kişinin istihdam edildiğini anlattı.

Gürcan, mobilyada kilogram başına ihracat değerinin her geçen gün arttığını, 2,74 dolarla Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sektörümüz ülke ekonomisine katkı sağlamak için canla başla çalışırken ham madde konusunda bu sıralar ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun da en büyük nedeni ham maddenin döviz kuru nedeniyle yurt dışından çok fazla talep alması ve üreticilerin ürünlerini ihraç etmeleri. Oysa ham maddeyi alıp katma değerli bir hale dönüştürmek ve ülkenin kilogram başına ihracatını artırmak varken ürünlerin bu şekilde ihraç edilmesi sektörümüzü olumsuz etkiliyor. İç pazarda MDF bulamadığımız için ürün teminlerinde de gecikmeler yaşıyoruz."

"Katma değerli ihracatın önü kesiliyor"

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, 350 mağazanın bulunduğu 150 bin metrekarelik alanda bulunan MODOKO'da haziranla birlikte ciddi hareketlilik başladığını, yıl sonu için konulan 4 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin mobilya ihracatında ulaştığı kaliteden bahseden ve bu alanda İtalya ile eşdeğer ürünleri ürettiklerini dile getiren Çalışkan, ABD'den Çin'e Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar çok geniş bir coğrafyada Türk mobilyalarının tüketicilerle buluştuğunu anlattı.

Çalışkan, Türkiye'nin Çin gibi bir üretim devi ile yarışmasına rağmen hızlı ve kaliteli ürünler sunduğunu kaydederek, pandemi süreciyle birlikte Çin'in kaybettiği pazarlarda Türkiye'nin tedarikçi ülke olması gerektiğini vurguladı.

Şu anda kurdaki artıştan dolayı mobilyanın ana malzemesi olan MDF'yi üreten fabrikaların iç pazara ürün vermekte zorlandığını ifade eden Çalışkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar ihracat rekoru kırmaktan bahsederken, biz ham madde bulmakta zorluk çekiyoruz. Ham madde yurt dışına satıldığı için iç piyasada talebe karşılık veremiyoruz. Çünkü düğün, konut satışları ve sektörümüzdeki kampanyalarla iç piyasada ciddi bir talep oluştu. Aldığımız siparişlerin teslim tarihi için verdiğimiz süre devamlı uzuyor. Aynı durum dış pazarlarımız için de geçerli ve bu gidişle termin süremizi 120-150 güne çıkarmak durumunda kalacağız. MDF üreten malzemeler şu an önemli bir ihracata imza atsalar da şunu gözden kaçırıyorlar: Onların bir birim sattıkları ürünü, biz katma değerli ürün haline getirip 5 birim olarak satıyoruz."

Koray Çalışkan, mobilya ham maddelerinin ihraç edilmesinin katma değerli ihracatın önünü kestiğini belirterek, önceliğin iç pazara verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ham madde zamlarına çözüm bulunmalı"

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, normalleşmeyle birlikte yurt içinden ve yurt dışından aldıkları siparişlere yetişmeye çalıştıklarını belirterek, mart, nisan ve mayısta yaşanan durgunlukları telafi edebilmek için tam kapasite çalıştıklarını söyledi.

Son dönemde mobilya ham maddelerinde fiyatlarda ciddi artışlar yaşandığını dile getiren Balcı, "Özellikle sünger alımında ham madde kilogram fiyatları geçen yıla oranla nerdeyse iki katına çıktı. Fiyat artışı dışında ham madde temininde de gecikme yaşanıyor, iç pazarda ve ihracatta teminler 60 günü buluyor." dedi.

Balcı, salgını fırsat bilip ham maddeye yapılan zamların tüm mobilya üreticilerini zor durumda bıraktığının altını çizerek, "Yurt dışından alınan ham madde şu anda pahalı geliyor. KDV'si yüzde 18 olan, ödemelerin de vadesiz olarak yapıldığı ham madde alımlarında tüm yük üreticiye biniyor. Mobilya satışlarına zam yapmamak için bu konuya kısa sürede bir çözüm bulunması amacıyla devletimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

"Ham madde firmalarının indirim yapmasını bekliyoruz"

MOSDER Başkanı Balcı, ham maddeyi yurt içinde işleyecek fabrika sayısının yetersiz olduğunu belirterek, devlet desteği ve teşvikiyle sektöre yeni ham madde fabrikası kazandırılabileceğini vurguladı.

Balcı, Türk mobilya sektörünün küresel ihracat sıralamasında 6 basamak birden atladığı ve dış ticarette önemli bir cari fazla verdiği bu dönemde mobilya sanayisinin önünün daha fazla açılması gerektiğinin altını çizdi.

Mobilyanın ihracat gücünden bahseden Balcı, "Sektörümüzün ham maddeye ulaşmada yaşadığı sorun, ihracatı da olumsuz etkileyebilir. Özellikle son dönemde sünger, yay, boru-profil, yonga levha, yongalam, MDF ve MDFlam gibi malzemelerin fiyat artışı karşısında temennimiz ham madde sağlayıcı firmaların ve tedarikçilerin bu sorununu çözerek, gereken fiyat indirimini yapması." açıklamasında bulundu.