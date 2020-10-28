85,90BİST1.127-2.22EURO9.690.40USD8.261.01ALTIN499.43-0.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hamsi bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendirdi
    ABONE OL
    28.10.2020 - 15:31 | | AA

    Hamsi bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendirdi

    Karadeniz'de yaşanan hamsi bolluğu tezgahlara da yansıdı.

    Hamsi bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendirdi

    Karadeniz'e açılan balıkçıların limanlara bol miktarda hamsiyle dönmesiyle balık fiyatlarındaki değişiklik esnafı ve vatandaşı memnun etti.

    Sakarya kent merkezinde bulunan balıkçı pazarında tezgahları dolduran hamsi 15-20 liradan satışa sunuldu.

    Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda hamsinin yanı sıra palamut, barbun, istavrit, çinekop ve sazan da en çok tercih edilen balık türleri oldu.

    Balıkçı Mustafa Kutan, AA muhabirine, palamudun çekilmesiyle hamsinin kendini gösterdiğini ve 15 liraya sattıklarını belirtti.

    Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2020 Sürat Kargo çalışma saatleri | Sürat Kargo kaçta açılıyor?

    2020 Sürat Kargo çalışma saatleri | Sürat Kargo kaçta açılıyor?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

    Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

    Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

    Kontrol altına alınan İskenderun yangınında 'kundaklama' iddiası

    Kontrol altına alınan İskenderun yangınında 'kundaklama' iddiası

    Sıradaki Haber