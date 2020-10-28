Hamsi bolluğu balıkçı tezgahlarını şenlendirdi

Karadeniz'e açılan balıkçıların limanlara bol miktarda hamsiyle dönmesiyle balık fiyatlarındaki değişiklik esnafı ve vatandaşı memnun etti.
Sakarya kent merkezinde bulunan balıkçı pazarında tezgahları dolduran hamsi 15-20 liradan satışa sunuldu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda hamsinin yanı sıra palamut, barbun, istavrit, çinekop ve sazan da en çok tercih edilen balık türleri oldu.
Balıkçı Mustafa Kutan, AA muhabirine, palamudun çekilmesiyle hamsinin kendini gösterdiğini ve 15 liraya sattıklarını belirtti.
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu açıldıAvrupa yakasının ilk sürücüsüz metro hattının 1. etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı bugün ilk sürüşünü yaptı. 10 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olan metroya, güzergahı olduğu için binenler kadar, merakından binen yolcularda vardı. Yolculardan Selahattin Şimşek, "İlk olduğu için merak ettim bindim. Normalde kullandığım bir güzergah değil ama ilk defa binmek için, görmek için geldim. Tedbirliyiz maskemizi taktık geldik" dedi.