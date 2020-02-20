Hamsi sezonu bitti balıkçı tekneleri "paydos" etti

Sinop Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık azlığı nedeniyle sezonu erken kapattıklarını söyledi.

Özellikle bölgedeki hamsi avının tamamen bitmesiyle sezonu kapatmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Ünlü, teknelerde çalışan personelin de memleketlerine döndüklerini aktardı.

Önceki sezona göre hamsinin genel anlamda yüzlerini güldürdüğünü belirten Ünlü, "Palamut avcılığının hiç olmadığı bir sezonda hamsi, nispeten yüzümüzün gülmesini sağladı. 3-4 ay süresince hamsi avcılığı yaptık ama sonrasında düşüş yaşandı. Hamsi, Gürcistan karasularına gitti ve bir daha geri dönmedi. Orada avcılık halen devam ediyor ancak bizim karasularımızda sona erdi. Şimdi önümüzde sezona kadar uzun bir süre var. Hazırlıklarımızı yapmaya erken başlayacağız." diye konuştu.

Ünlü, küçük balıkçı teknelerinin ise 15 Nisan'a kadar avlanmaya devam edeceğini kaydetti.