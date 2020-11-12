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12.11.2020 - 15:01 | | AA

Hamsi tezgahların yeni gözdesi oldu

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçıların tuttuğu hamsi, tezgahları süslüyor.

Hamsi tezgahların yeni gözdesi oldu

Balıkçı Sadık Kara, tezgahların yeni gözdesinin Karadeniz hamsisi olduğunu söyledi.

Palamut sezonunun artık bittiğini dile getiren Kara, şunları belirtti:

"Bir haftadır bizim bölgemizde palamut çıkmıyor. Palamudun yeni durağı Doğu Karadeniz. Palamudun göç etmesiyle Akçakoca ve Karadeniz Ereğli'den hamsi çıkmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Doğu Karadeniz'den getirdiğimiz hamsinin fiyatı tezgahta 40 liraydı. İki gündür Ereğli ve Akçakoca'dan hamsi çıkışı var ve fiyatlar o yüzden ucuzladı. Şu anda hamsinin tezgah fiyatı 20 lira. Artık tezgahlarımızda yerli hamsi bulunmaktadır. Hamside de bol bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz."

Kara, hamsiye palamuttan daha fazla talep olduğunu aktararak, "Hamsiye fazlasıyla talep var. Palamutta da çok yoğun bir sezon geçirmiştik. Hamsiye olan talep palamuttan daha çok diyebiliriz. Karadeniz insanı da hamsiyi bilindiği üzere çok seviyor. Hamsi tezgahın yeni gözdesi, vatandaşlarımız da bu duruma sevinecek." dedi.

Tezgahlarda, Karadeniz hamsi kilogramı 20, istavrit 20, barbun 20-40, mezgit 25-50 liradan satılıyor.

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