'Hatalı basım' 10 euro için alıcı arıyor

Balıkesir'de yaşayan Aydın Koçyiğit, 5 yıl önce gezmek için Alman asıllı eşi Carmen ile birlikte Almanya’ya gitti. Çeşitli mağazalardan alışveriş yapan çifte, para üstü olarak hatalı basım olduğu ileri sürülen 10 euro verildi. Çift, eve geldiklerinde paranın bir yüzünün kenarında şerit halinde boya olduğunu fark etti. Bu durumu ilk başta fazla önemsemediğini söyleyen Aydın Koçyiğit, eşi Carmen'in uyarısıyla hatalı basım olduğunu düşündükleri 10 Euro'yu harcamayıp, saklamaya karar verdi. Türkiye'ye döndüklerinde de 10 euroyu sandığa koyup saklamaya başladı.

Euro'nun ellerine nasıl geçtiğini anlatan Aydın Koçyiğit, "Eşim Carmen ile birlikte 5 yıl önce Almanya'ya gitmiştim. Mağazalardan alışverişler yaptık. Ben pek dikkat etmedim. Eve geldiğimizde eşim paranın sol tarafındaki şerit şeklindeki baskı hatasını fark etti ve sorunlu olduğunu söyledi" dedi.

'BU TARZ BASKILARIN ÇOK DEĞERLİ OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Gösterdiği arkadaşlarının da parayı saklaması gerektiğini söylediğini belirten Koçyiğit, "Hatalı paraların değerinin çok üzerinde bir bedelle satıldığını belirttiler. Türkiye'ye geldiğimizde ben de paraya sandığa kaldırdım. Sonrasında unutulup gitti. Yaklaşık 10 gün önce yemek yerken eşim parayı hatırlattı. Sandıktan çıkardım. İnternette araştırmalar yaptım. Elimdeki 2002 yılı Hollanda baskısı. Bu tarz baskıların oldukça değerli olduğunu gördüm. Banka ve kuyumcular da euronun gerçek olduğunu teyit etti. Bu Euro'yu değerlendirmek ve bir alıcı bulmak istiyorum" dedi.