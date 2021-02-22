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22.02.2021 - 14:01 |

Hatalı basım 50 lirasını koleksiyonculara satmak istiyor

Ardahan'da, ATM'den emekli maaşını çeken Mehmet Çimli (63), 50 TL'lerinden birinin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Banknotun sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen Çimli, 50 TL'sini koleksiyonculara satmak istiyor.

Hatalı basım 50 lirasını koleksiyonculara satmak istiyor

Kentte ATM'den emekli maaşını çeken, 3 çocuk babası Mehmet Çimli, banknotların arasındaki 50 TL'nin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Paranın ön yüzünün sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını ve sağ kısmında da hologram folyolarda, gümüş renklerin eksik olduğunu fark eden Çimli, internetten araştırma yaptı. Banknotun sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen Çimli, bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını öğrendi.

Mehmet Çimli, elindeki hatalı basım parayı koleksiyon yapan kişilere satmaya karar verdi. Çimli, "Biraz araştırma yaptım. Bu tür paraların Merkez Bankası tarafından hatalı para sayıldığını öğrendim. Bu tür paralardan sayılı olduğunu öğrendim. Ben de koleksiyoncu olmadığım için koleksiyon yapan birisine değerini verdiği taktirde vereceğim" diye konuştu.

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