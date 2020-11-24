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24.11.2020 - 14:02 | | DHA

Hatalı basım 50 liraya 50 bin lira istiyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Yusuf Atmaca (21), hatalı basım 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkardı.

Hatalı basım 50 liraya 50 bin lira istiyor

İslahiye'deki işyerinde ağabeyi ile birlikte cep telefonu aksesuarları satışı yapan Yusuf Atmaca, ATM'den çektiği paralar içerisindeki 50 liralık banknotlardan birisinin üst köşesinde '0' rakamı olmadığını fark etti.

İlk etapta paranın sahte olduğunu düşünen Atmaca, internette yaptığı araştırmada paranın hatalı basım olduğunu anladı. Bunun üzerine hatalı basım parayı işyerindeki kasasında saklayan Atmaca, daha sonra koleksiyonerlerin bu tür paralara ilgi gösterdiğini öğrenince satma kararı aldı.

Hatalı basım 50 liraya 50 bin lira istiyor

Hatalı basılan 50 lirasını 50 bin liraya satışa çıkaran Atmaca, "Bu bu tür hatalı basım paraların koleksiyonerler tarafından ilgi gösterildiğini biliyorum. Bundan dolayı 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardım" dedi.

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