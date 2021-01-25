MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Hatay'da üretim alanı artan muz kent ekonomisine katkı sunuyor
ABONE OL
25.01.2021 - 11:46 | | AA

Hatay'da üretim alanı artan muz kent ekonomisine katkı sunuyor

Antalya ve Mersin'in ardından muz üretimiyle adından söz ettiren Hatay'da çiftçiler, ekim alanı genişleyen ve pazar sorunu yaşanmayan muza olan talebe yetişemiyor.

Hatay'da üretim alanı artan muz kent ekonomisine katkı sunuyor

İklim yapısıyla 2006 yılında 5 dekarda yetiştiriciliğine başlanan verilen teşviklerle yıllar içerisinde 1121 dekara kadar ulaşan muz, üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Özellikle Arsuz ilçesinde yoğun olarak yetiştirilen muz, 37 üreticinin 700 dekardaki üretimiyle ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. Seralardan tarım işçilerince titizlikle toplanan muzlar, yıkama ve ayıklama işlemlerinin ardından Türkiye'nin farklı şehirlerine gönderiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Arsuz, Dörtyol, Reyhanlı, Kumlu ve Erzin ilçelerindeki üretiminin hızlı artışıyla muzun ürün deseni içindeki yerini aldığını söyledi.

Hatay'ın muz üretiminde Antalya ve Mersin'den sonra üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Çolakoğlu, "Hatay'da dekar başına 150-180 arası muz fidanı dikimi yapılmaktadır. Kentte 5 dekarla başlanan muz üretim alanı 1121 dekara ulaştı, il ekonomisine katkısı 30 milyon 40 bin 400 lira." diye konuştu.

Çolakoğlu, muz üretiminin yaygınlaşmasıyla kentte Üçgüllük Mahallesi'nde sarartma ve paketleme tesisi kurulduğunu da belirtti.

"İhracata gerek olmadan iç pazarda tükeniyor"

Muz üreticisi Serkan Satmaz, 2011'de tanıştığı ürünü 60 dekarda yetiştirdiğini söyledi. Yıllık 9 tona kadar ürün aldığını ifade eden Satmaz, "O kadar çok talep var ki Türkiye'nin üçte birini bile karşılayamıyoruz. Serayı kurduğumuzdan beri pazar sıkıntısı yaşamadık. İhracata gerek olmadan iç pazarda tükeniyor." diye konuştu.

Atıf Gülmez de çiftçilerin çoğunun pazar sorunu olmadığı için muz yetiştiriciliğine yöneldiğini söyledi. Yıllık elde edilen muzla illerden gelen talebe yetişemediklerini altını çizen Gülmez, bu durumun kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

    İğrenç olay! 'Anne beni en yakınından koruyamadın' notuyla ortaya çıktıDenizli’de, Özlem U. (32), hareketlerinden şüphelenerek odasına girdiği kızı 14 yaşındaki kızının cebine saklamaya çalıştığı "Anne beni en yakınından koruyamadın" yazılı notu ve çok sayıda hapı buldu. Kızının aile dostları tarafından uğradığı cinsel istismarı anlatması üzerine büyük şok yaşadı. Kızının intiharını önlediğini söyleyen Özlem U., "Bu kişinin cezalandırılmasını tutuklanmasını istiyoruz” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Üç aylar ne zaman? 2021 Üç aylar başlangıcı Diyanet dini günler takvimi

    Üç aylar ne zaman? 2021 Üç aylar başlangıcı Diyanet dini günler takvimi

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    Yeni dönem başladı! İşte il il fiyatlar...

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    5 yıl sonra aynı masada! İşte maddeler

    Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü aracı bırakıp markete saklandı!

    Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü aracı bırakıp markete saklandı!

    Sıradaki Haber