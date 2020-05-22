Hava yolu işletmeleri önce kadınları ikna etmeli

Uçuşların durduğu hava yolu sektöründe, yolcuları ikna etmek için neler yapılması gerektiği konusu, işletmelerin gündeminde olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feride Bahar Işın ile aynı bölümün araştırma görevlisi Merve İbiş, hava yolları işletmelerine kimi, nasıl ikna etmeleri gerektiğine dair yön vermek amacıyla bir araştırma gerçekleştirdi.

Çeşitli eğitim düzeyi ve gelir gruplarından 1286 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, yolcuların, uçak yolculuğunun tekrar tercih edilmesi için salgına ilişkin endişe ve öncelikleri irdelendi. Araştırmaya göre, erkeklerin yüzde 37,7’si, kadınların yüzde 49,2’si hizmet personeli ile yolcular arasındaki etkileşimin en aza indirilmesinin hava yolunu tercih sebebi olacağını belirtti. Erkeklerin yüzde 36,2'si, kadınların yüzde 48,9'u antiseptik dezenfektanlar dağıtılmasının tercih sebebi olacağını ifade etti.

Sosyal mesafe ve hijyene önem verildi

"Servis sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması hava yolunu tercih sebebim olur." ifadesine erkeklerin yüzde 34'ü, kadınların da yüzde 48,7'si katıldı. Yolcuların kendi yemeklerini getirmesine izin verilmesinin hava yolunu tercih sebebi olacağını belirtenlerin yüzde 24,6'sı erkek, yüzde 41,3'ü ise kadınlardan oluştu.

Kabinde sık kullanılan alanların dezenfekte edilmesinin tercih sebebi olacağı belirtenlerin oranı erkeklerde yüzde 44,2, kadınlarda yüzde 57,7 olarak kayıtlara geçti. "Öksüren ya da hapşıran yolcuya gerekli tedbirlerin uygulanması hava yolunu tercih sebebim olur." ifadesine erkeklerin yüzde 76,9'u, kadınların da yüzde 79,9'u katıldı.

"Kovid-19 olduğundan şüphe edilen yolcuların uçuş sırasında temas ettiklerinin belirlenmesi hava yolunu tercih sebebim olur." diyenlerin yüzde 68,5'ini erkekler, yüzde 76,7'sini kadınlar oluşturdu. Hasta olduğundan şüphe edilen yolculardan uçuş öncesinde doktor raporu talep edilmesinin tercih sebebi olacağını belirtenlerin yüzde 74,6'sının erkek, yüzde 80,4'ünün ise kadın olduğu gözlendi.

Yolculara yeni kulaklık verilmesinin tercih sebebi olarak bildirenlerin yüzde 42,3'ü erkek, yüzde 53,4'ü de kadın oldu. Uçuş sırasında uçuş personelinin eldiven ve maske takmasının tercih sebebi olacağını belirtenlerin yüzde 41,5'inin erkek, yüzde yüzde 54’ünün kadın olduğu görüldü.

Araştırmaya göre, kabindeki havalandırma sisteminin iyileştirilmesinin tercih sebebi olacağını ifade edenlerin yüzde 46,2'si erkek, yüzde 57,7'si ise kadın olarak belirlendi. Erkeklerin yüzde 47,3'ü uçakta sosyal mesafeye uygun oturum düzeninin sağlanmasının hava yolunu tercih sebebi olacağını ifade etti. Bu oran kadınlarda yüzde 61,4 oldu.

Şüpheli yolcuların hızlıca ayrılmasını istediler

Kovid-19 olduğundan şüphe edilen yolcuların diğer yolculardan mümkün olduğunca hızlı biçimde ayrılmasının tercih sebebi olacağını ifade edenlerin yüzde 90'ı erkek, yüzde 92,1'i de kadın olarak kayıtlara geçti.

Tuvaletlerin hijyeninin iyileştirilmesinin tercih sebebi olacağını ifade edenlerin oranı erkeklerde yüzde 42,7, kadınlarda yüzde 56,6 oldu.

"Kabin içi bagajlara ilişkin hijyen ve sosyal mesafe kurallarının sağlanması hava yolunu tercih sebebim olur." ifadesine katılanların oranı kadınlarda yüzde 43,4, erkeklerde yüzde 30,8 oldu. Kovid-19'a ilişkin önleyici tedbirlerin uçuş sırasında yolculara duyurulmasının tercih sebebi olacağını ifade edenlerin yüzde 48,1'ini erkekler, yüzde 58,2’sini kadınlar oluşturdu.

Yolculara maske sağlanması ve takılmasının talep edilmesinin hava yolunu tercih sebebi olacağını ifade edenlerin oranının erkeklerde yüzde 55,4, kadınlarda ise yüzde 55,6 olduğu görüldü. Yolcuların Kovid-19 ilgili sorularına cevap verilmesinin hava yolunu tercih sebebi olacağını ifade edenlerin oranı erkeklerde yüzde 75, kadınlarda yüzde 81 olarak kayıtlara geçti.

Hedef kitle kadınlar

Prof. Dr. Feride Bahar Işın, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, öncelikle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer sağlık otoriteleri tarafından salgın için tüm sektörlere önerilen tedbirleri incelediklerini söyledi.

Işın, hava yolu işletmelerinin içinde bulundukları durumun bir kriz yönetimi olduğuna işaret ederek, sosyal mesafe ve hijyen kaygılarını ortadan kaldırabilen ve bu konuda samimi olduklarına yolcuları ikna eden işletmelerin krizi daha kolay atlatabileceğini belirtti.

Krizde iletişim dilini doğru kullanabilen işletmelerinin fazla maliyetlere katlanmadan yolcularını geri kazanacaklarına vurgu yapan Işın, burada kritik hedef kitlenin kadınlar olduğunun altını çizdi.

Işın, kadınların tedbirler konusunda erkeklerden daha duyarlı ve karşılığını vermeye hevesli olduğunu belirterek, "Hava yolu işletmeleri yolcuların geri gelmesi için Kovid-19 ile alakalı önlem almayı düşünüyorlarsa buradaki hedef kitle kadınlardır." dedi.