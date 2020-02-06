Havada, karada, denizde geçit yok... Çin virüsüne büyük gözaltı

Çin’den yayılan ve çok sayıda insanın hayatına mal olan koronavirüs konusunda Türk karasuları ve limanlarında da önemli önlemler hayata geçti.

Denizcilik sektörüne yapılan uyarılarda, Türk limanlarına gelen gemilerde enfeksiyon belirtisi gösteren yolcu veya mürettebatın ayrı bir kamarada izole edilmesi istendi. Önlemler, son 10 durağı arasında Çin olan tüm gemileri kapsayacak.



Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden armatörlere gönderilen yazıda, enfeksiyonun görüldüğü ülke ve limanlara sefer yapan gemi mürettebatının kara ile mümkün olduğunca az temas etmesi gerektiği ifade edildi.



Kamarada izolasyon



Yazıda, “Bu limanlarda hasta insanlarla temastan kaçınılmalı, hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkünse sağlık merkezlerine gidilmemeli. Gıda güvenliğine dikkat edilmeli, yabani ve evcil hayvanlarla temastan kaçınılmalı ve el hijyenine dikkat edilmeli” denildi.



Yabancı limanlardan Türk limanlarına gelen gemilerde sefer sırasında enfeksiyon belirtisi (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, nefes darlığı) gösteren yolcu veya mürettebat bulunması halinde, hasta yolcunun gemi reviri veya ayrı bir kamarada izolasyonunun sağlanması istenen yazıda, şunlar kaydedildi:



“Gemide olası vaka tanımına uyan yolcu veya mürettebat bulunması durumunda, vakanın belirlenmiş hastaneye nakli için sağlık müdürlükleri ile irtibat sağlanarak gerekli işlemler koordinasyon içinde yürütülür. Bu tür gemilerin yolcu ve mürettebatı liman içerinde pasaport, kontrol noktalarına mümkün olduğunca yakın olan belirli kapılardan kabul edilmelidir ve mümkünse bu yolcuların geçtiği güzergâhtaki hava sirkülasyonu artırılmalıdır.



Olası vaka durumunda vaka ile temas eden sağlık personeli ve diğer kamu personeli temas esnasında tıbbi maske kullanmalı ve temas sonrası eller en az 20 saniye sabun ve suyla yıkanmalıdır. Sabun veya suyun olmadığı durumlarda ise alkol bazlı el dezenfektanı kullanılabilir.”



Son 10 liman mercek altında

Yabancı limandan gelen gemilerin Türk boğazlarına giriş yapmadan önce, gemideki son sağlık durumunu gösteren Deniz Sağlık Bildirimini, Boğaz Sağlık Denetleme Merkezi’ne göndermeleri istenen yazıda, “Ayrıca gemiye ait Gemi Mürettebat Listesi, Gemi Yolcu Listesi, Gemi Kargo Manifestosu ve Gemi Tonaj Sertifikası belgeleri geminin sağlık sorgusu sırasında, eksiksiz olarak ilgili sağlık görevlilerine verilmelidir” denildi.



Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği’nin uyarısına göre de, Çin limanlarından gelen veya son 10 durağı arasında Çin limanlarına uğramış olan gemilerin tüm personelinin Türk karasularında ateşi ölçülecek, iç limana giden gemiler dahil olmak üzere tüm gemiler form dolduracak.



Çin’den siparişe ‘korona’ darbesi



Çin’den gelen kargo sayısı yüzde 90 azaldı. Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler, bu bölgeden yapılan kargo taşımacılığını olumsuz etkiledi. Çin’deki alışveriş siteleri üzerinden verilen siparişler nedeniyle Türkiye’ye gelen kargoların sayısı, Türk Hava Yolları’nın (THY) uçuşlarını durdurmasının ardından yüzde 90 düşüş gösterdi.



THY, ilk olarak Çin’in Pekin, Guangzou, Şanghay ve Şian kentlerine yönelik uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurdu, ardından ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmelerde bulunarak süreyi ay sonuna kadar uzattı. Kargo sayısı, THY’nin uçuşları durdurmasıyla günlük 300 torbadan 30 torbaya düştü.