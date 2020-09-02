Havai drone devri

İnsansız hava aracı (İHA) da denilen ‘drone’lar artık her yerde... Tarımsal ilaçlamadan düğün çekimlerine kadar drone kullanılmayan alan neredeyse yok.

Şimdi de drone’lar kutlamalarda kullanılan havai fişeklerin yerini alıyor. Bunun da son örneği, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında karşımıza çıktı. Törende 300 insansız hava aracı (İHA) ile özel bir ışık gösterisi gerçekleştirildi.

Temmuz ayında bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaların ardından birçok belediye kutlamalarda havai fişek kullanımını yasakladı. Drone sektörü temsilcileri de, “İnsanlar havai fişeğin zararının farkına varmaya başladı. Belediyeler ve festival düzenleyicileri drone’la gösteri yapmak istiyor” diyor.

Gökyüzündeki ekran

Tech Drone League Kurucusu Can Tayfun, drone gösterilerini birkaç yıldır Türkiye’de SKD Drone ile birlikte yaptıklarını dile getirdi. Geçen yıl 50 drone’la gösteri yaptıklarını belirten Tayfun, dünyada da birçok ülkede drone’la kutlamaların yapıldığını kaydetti.

İnsanların havai fişeğin tehlikelerinin farkına varmaya başladığını söyleyen Tayfun, “Drone’lar tamamen havai fişeğin yerine geçmedi. Belediyeler ve festival düzenleyicileri drone’la gösteri için arıyor. Eylül - ekim ayından itibaren drone şovlarını gerçekleştirmeye başlayacağız gibi görünüyor” dedi.

Drone’un basit bir alet olmadığını, bilinçli ve kontrollü uçurulması gerektiğini hatırlatan Tayfun, şöyle devam etti:

“Bizim teknolojimizde 2.500’e kadar drone’u tek bir bilgisayarla kaldırabiliyoruz. Kapalı alanlarda da drone gösterileri yapabiliyoruz. Maliyet olarak ucuz bir iş değil. Uydudan sinyal alınarak uzun süreli çalışma gerektiriyor. Yazılım aşaması, prova aşaması da var. Jammer ve rüzgâr olan yerlerde drone uçurulamıyor. Zorlu bir iş fakat canlı izlediğiniz anda çok güzel görünüyor. Gökyüzünde 3 boyutlu bir ekranınız oluyor.”

Evlilik teklifi

Bir doğum günü için drone şov düzenlediklerini belirten Tayfun, “Yurtdışındaki şovları izlemiş bir kişi eşinin doğum günü için gösteri yaptırdı. Evlilik teklifleri ve kongre turizmi için isteyenler de oluyor” dedi.

Drone yarışlarından da bahseden Tayfun, bu yıl sonunda 120 sporcuya ulaşarak dünyanın en büyük drone yarış ligi olacaklarını da sözlerine ekledi.

‘Pilot’ ehliyeti alınacak

Dronmarket Genel Müdürü Mehmet Korkmaz, “Drone’ların gösterisi bir yazılım vasıtasıyla yapılıyor. Bunu programa çizip istediğiniz şekle yükleyip programla düzenliyorlar” dedi. Korkmaz, havai fişeklerin yasaklanmasıyla birlikte de bir pazar oluşmaya başladığını söyledi.

Dronmarket olarak endüstriyel ve tarım tarafına yoğunlaştıklarını dile getiren Korkmaz, “Endüstriyel drone’lara ilgi var. Şirket olarak drone’la ilgili her alanda bulunarak sektörün de önünü açmak istiyoruz” dedi.

50 bin adedi geçti

Türkiye’de kayıtlı drone sayısının 50 bin adedi geçtiğini belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

“500 gram üzerindeki drone’lar kayda tabiydi. Bu sınır 250 grama düşürülüyor. Böylece ticari pilot ehliyeti almaları gerekecek. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de (SHGM) bu drone’ların izinli ve eğitimle uçurulması taraftarı.”

Termal kameralı ve tarımda bitki sağlığı ölçümü yapan birçok drone sattıklarını kaydeden Korkmaz, “Yakın zamanda gaz ölçümü yapabilen drone gibi farklı alanlarda da hizmet veriyor olacağız” dedi.