Haydi operatörler ‘feda’ sırası sizde

Dünyada internet bağlantısının sürmesi, faturalarını ödeyemeyen abonelerin hizmetinin kesilmemesi için de girişimlerde de bulunuluyor. Amerika’da iletişimi denetleyen bağımsız devlet kurumu Federal İletişim Kurulu (FCC) bu amaçla yeni bir girişim başlattı.

Bağlantı kesilmesin

FCC Başkanı Ajit Pai, ‘Keep Americans Connected Initiative’ni (Amerikalıları Bağlı Tut İnsiyatifi)’ duyurdu. Bu insiyatifle Amerikalıların olağanüstü durumların sonucu olarak genişbant internet ve telefon bağlantısını kaybetmemesi amaçlanıyor.

Pai, internet ve telefon hizmeti sağlayıcılarının taahhüdü imzalamalarını istedi. Bu girişimle tele sağlık hizmetleri, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmaya katkı sağlanacak.

Bu sayede sağlık hizmeti sağlayıcıları, okullar ve işletmeler koronavirüs salgını sırasında kesintiye uğramayacak.

Türkiye’de olur mu?

Sektör uzmanları, bu tarz bir uygulamanın Türkiye’de de olabileceğini belirtiyor. Pek çok kullanıcı sosyal medyadan da bu tarz isteklerini dile getiriyor. Türkiye’de de internet servis sağlayıcılarının benzer bir hizmet başlatması beklentisi hakim.

İşte 3 korona jesti

Keep American Connected kapsamındaki taahhüdü 390 firma ve birlik imzaladı. Firmaların imzaladığı taahhütte şunlar yer alıyor.

Koronavirüs salgınının neden olduğu karışıklık sonrasında faturalarını ödeyemeyen hiçbir bireysel müşteri ve küçük işletmenin hizmetine son verilmeyecek.

Salgın nedeniyle oluşan ekonomik koşullarda faturalarını geç ödeyen abonelere gecikme cezası ve zammı yansıtılmayacak.

Wi-Fi hotspotlar ihtiyacı olana açılacak.