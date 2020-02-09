Hayvansal ürün durdu Çin pirincine devam

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili tedbirlere ilişkin basın toplantısında, Çin’den hayvansal ürün ithalatının askıya alındığını açıklamıştı. Virüsün Çin’in Vuhan kentinde canlı hayvan pazarından yayıldığını ifade eden Koca, “Koronavirüsler zoonotik yani hayvandan insana bulaşan bir hastalıktır. Aynı zamanda insandan insana bulaştığı da artık anlaşılmıştır. Hangi hayvandan kaynaklandığı da çok net olarak bilinmemektedir. Hayvan kaynaklı olası bir bulaşımın önlenmesi adına önemli bir tedbiri daha hayata geçirdik. Çin’den her türlü canlı-cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici bir süreyle durdurulması kararı alındı. İthalatı durdurulan ürünler arasında kümes hayvanları, deniz ürünleri, yumuşakçalar, hayvansal yağlar ve benzeri ürünler de bulunuyor” bilgisini verdi.

Karar, Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletildi. Çin’den hayvansal ürün ithalatının durdurulmasında belli ürünlerin sıralanması yoluna gidilmezken, genel bir yasaklama kararı alındı.

Çin’e yönelik karar, bu ülkeden ithal edilen pirinç, zencefil, biber, ceviz, domates, fasülye, glikoz, tütün, ayçiçeği tohumu, hayvan yemi gibi ürünleri ise kapsamıyor.

Hindistan’a kayar

Dış ticaret verilerine göre Çin’den hayvansal gıda ithalatında deniz ürünleri önemli yer tutuyor. Geçen sene Çin’den 8.3 milyon dolarlık kalamar ve ahtapot ithal edildi. Türkiye’nin 16 milyon dolarlık kalamar ve ahtapot ithalatında ilk sırayı Çin aldı. Kararla birlikte bu alandaki ikinci ülke olan Hindistan’ın payının artması bekleniyor.

Türkiye’nin ton balığı ithalatında da 3 milyon dolarlık alımla Çin ilk sırada yer alıyor. Karides ithalatında da Çin, 1 milyon dolarlık ithalatla Hindistan’ın arkasından geliyor.

Türkiye Çin’den geçen sene ayrıca 1.5 milyon dolar değerinde balık filetosu, dondurulmuş balık gibi ürünler alındı. Yine orkinos, torik, deniz omurgasızları, konserve balık, alabalık gibi ürünler getirildi. Kararla bu ürünlerin tamamının Çin’den ithalatı durdurulmuş oldu.

Ette risk yok

Çin’den getirilen ürünler arasında kaydadeğer miktarda kırmızı et ve tavuk ithalatı ise bulunmuyor. Türkiye canlı hayvan ile sığır ve tavuk etinde ise Uzak Doğu ülkelerini tercih etmiyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün hastalığın yayılması için önemli risk olarak gördüğü canlı hayvan ithalatı ile kırmızı et ve tavuk ithalatı daha çok Avrupa ülkelerinden yapılıyor.