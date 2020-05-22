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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine 1,8 milyar lira borçlandı
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    22.05.2020 - 15:44 | | AA

    Hazine 1,8 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde piyasaya 1 milyar 811,5 milyon lira borçlandı.

    Hazine 1,8 milyar lira borçlandı

    İhalede, 6 ay (196 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapılırken, basit faiz 7,89, bileşik faiz yüzde 8,03 oldu.

    Nominal teklifin 1 milyar 867 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 846 milyon lira, net satış 811,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Kamu kuruluşlarına satış olmazken, piyasa yapıcılarına 1 milyar liralık satış yapıldı.

    Böylece Bakanlık, piyasaya 1 milyar 811,5 milyon lira borçlandı. 

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