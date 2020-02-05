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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine 4.4 milyar borçlandı
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    05.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Hazine 4.4 milyar borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği tahvil ihalesiyle 4 milyar 365,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

    Hazine 4.4 milyar borçlandı

    Bakanlık, ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracını yaparken, basit faiz 10,28, bileşik faiz yüzde 10,18 oldu. Nominal teklifin 5 milyar 436 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 487 milyon lira, net satış 2 milyar 215,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 650 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 109,9 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya 4 milyar 365,4 milyon lira borçlandı.

    Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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