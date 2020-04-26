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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı
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    26.04.2020 - 22:31 | | DHA

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Birlikte başaracağız' paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız" açıklamasını yaptı.

    Bakanlığın Twitter hesabından, bir tiyatro çalışanının görüntülerin olduğu videolu paylaşımda, "Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız. #BirlikteBaşaracağız" ifadelerine yer verildi. 

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