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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı
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    20.07.2020 - 17:10 | | AA

    Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 992,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

    Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı

    Bakanlık, 3 yıl (910 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

    İhalede basit faiz yüzde 10,49, bileşik faiz yüzde 10,76 oldu.

    Nominal teklifin 2 milyar 593 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 957 milyon lira ve net satış 992,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

    Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılardan 2 milyar 386 milyon lira teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

    Böylece Hazine, piyasaya toplam 1 milyar 992,2 milyon lira borçlandı.

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