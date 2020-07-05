Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2492 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kahramanmaraş'ta feci kaza! 6 saniye sonra...Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde piknik yapmak için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kaza, hayatını kaybeden kadının sosyal medyadan canlı yayına girmesinden 6 saniye sonra yaşandı.