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    HaberlerEkonomi Haberleri Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
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    05.07.2020 - 14:40 | | AA

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 ihale gerçekleştirecek.

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın yapılacak ilk ihalede 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

    İkinci ihalede ise 7 yıl (2492 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

    Kahramanmaraş'ta feci kaza! 6 saniye sonra...Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde piknik yapmak için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın, otomobille çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kaza, hayatını kaybeden kadının sosyal medyadan canlı yayına girmesinden 6 saniye sonra yaşandı.
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