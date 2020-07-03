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    HaberlerEkonomi Haberleri Haziranda fiyatı en fazla artan ürün taze fasulye oldu
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    03.07.2020 - 10:59 | | AA

    Haziranda fiyatı en fazla artan ürün taze fasulye oldu

    Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 25,97 ile taze fasulyede gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 24,32 ile sarımsak oldu.

    Haziranda fiyatı en fazla artan ürün taze fasulye oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda fiyat artışında taze fasulyeyi yüzde 23,52 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 21,65 ile sivri biber izledi.

    Haziranda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 12,39 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11,64 ile araba kiralama ücreti, yüzde 10,47 ile yer fıstığı, yüzde 8,67 ile cep telefonu, yüzde 8,61 ile yurt içi hafta sonu turları, yüzde 8,15 ile elma, yüzde 7,90 ile kuru fasulye ve yüzde 7,55 ile benzin oldu.

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,32 ile sarımsakta gerçekleşti. Bunu yüzde 23,91 ile domates, yüzde 20,18 ile patates yüzde 19,71 ile kuru soğan, yüzde 15,51 ile yumurta, yüzde 11,49 ile muz, yüzde 11,29 ile çilek, yüzde 9,31 ile salatalık izledi.

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