‘Hedef en büyük maden holdingini oluşturmak’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Türkiye Varlık Fonu 2018 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile ilgili denetim raporları görüşüldü. Sönmez, milletvekillerine yaptığı sunumda özetle şunları kaydetti: “Dünyadaki varlık fonlarının toplam değeri 8 trilyon dolar civarında. 2018 konsolide denetimine göre, UFRS’ye göre yapılmış denetime göre; TVF’nin sermaye toplamı dolar bazında bakarsak 33.5 milyar dolar civarında. Yani 33 milyar dolar -yuvarlak konuşuyorum- bir büyüklükten bahsediyoruz yani toplam varlık fonlarının binde 4’ü büyüklüğünde rakama sahibiz, TVF’nin konsolide varlıkları.



100 ton altın



20’ye yakın önemli, kıymetli madenimizi Varlık Fonu’nun altına aldık. Dünyadaki uluslararası modelde yani bir Kanada modeli veya benzer modellerle Türkiye’nin büyük bir maden holdingini oluşturmak için çalışmalara başladık. 2000’de 1 ton altın çıkaramayan Türkiye Cumhuriyeti, 2019 itibarıyla 45 ton altın çıkarabilmiş durumda. Türkiye’nin potansiyelinin 100 tonlara çıkacağını düşünüyoruz. Yerli kömürden enerji üretimini Türkiye artırmak zorunda ve cari açığı kapatmak zorunda. Bölgesel lider şirketler yaratmamız lazım.”