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    HaberlerEkonomi Haberleri Hektaş’tan hijyen atağı
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    23.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Hektaş’tan hijyen atağı

    OYAK Tarım Hayvancılık Grubu şirketi HEKTAŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dezenfektan üretecek.

    Hektaş’tan hijyen atağı

    HEKTAŞ, nisan ayı içinde satışa sunulacak ‘Hek-off’ ve ‘Hekpak’ dezenfektanları ile hijyen malzemesi ihtiyacına katkı sağlayacağını duyurdu. HEKTAŞ’ın üretimine başladığı yeni dezenfektanlar, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, Bilim Kurulu tarafından da önerilen etken madde içerik ve oranlarına uygun olarak üretiliyor. Dezenfektanlar ilk etapta günlük 15 bin litre üretilerek 500 mililitre, 1 litre ve 25 litrelik ambalajlarda satışa sunulacak.

    OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, salgın sonrasında oluşan toplumsal ihtiyaca göre üretim hatlarını güncellediklerini belirterek, şunları kaydetti:

    “Koronavirüse karşı en etkin önlemlerden biri şüphesiz hijyenin sağlanmasıdır. HEKTAŞ olarak, mühendislerimiz tarafından yürütülen Ar-Ge süreci sonrasında dezenfektan üretimi için düğmeye bastık. Üretilen dezenfektanlar; gliserin ve portakal esansı içeriyor. Gelen talebe göre önümüzdeki günlerde dezenfektan üretim kapasitemizi de artırmaya yönelik çalışmalarımız hazır.”

    31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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