Hektaş’tan hijyen atağı

HEKTAŞ, nisan ayı içinde satışa sunulacak ‘Hek-off’ ve ‘Hekpak’ dezenfektanları ile hijyen malzemesi ihtiyacına katkı sağlayacağını duyurdu. HEKTAŞ’ın üretimine başladığı yeni dezenfektanlar, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, Bilim Kurulu tarafından da önerilen etken madde içerik ve oranlarına uygun olarak üretiliyor. Dezenfektanlar ilk etapta günlük 15 bin litre üretilerek 500 mililitre, 1 litre ve 25 litrelik ambalajlarda satışa sunulacak.



OYAK Tarım Hayvancılık Grup Başkanı ve HEKTAŞ Genel Müdürü Levent Ortakçıer, salgın sonrasında oluşan toplumsal ihtiyaca göre üretim hatlarını güncellediklerini belirterek, şunları kaydetti:



“Koronavirüse karşı en etkin önlemlerden biri şüphesiz hijyenin sağlanmasıdır. HEKTAŞ olarak, mühendislerimiz tarafından yürütülen Ar-Ge süreci sonrasında dezenfektan üretimi için düğmeye bastık. Üretilen dezenfektanlar; gliserin ve portakal esansı içeriyor. Gelen talebe göre önümüzdeki günlerde dezenfektan üretim kapasitemizi de artırmaya yönelik çalışmalarımız hazır.”