Helyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Helyum Soy Gaz element serisinde bulunan bir element türüdür. Periyodik tabloda 8A grubunda yer almaktadır. Helyum renksiz ve gaz halinde bulunan bir element türüdür.



Helyum Özellikleri



Helyum gazı havada ve bazı doğal gaz yataklarında bulunmaktadır. Helyum bu kaynaklardan elde edilir. Dünyada en çok bulunan altıncı elementtir. Evrende ise en çok bulunan ikinci elementtir. Helyumun birçok farklı özellikleri bulunmaktadır. Helyum gazının özellikleri şu şekildedir:



- Helyum havada hafif bir element olarak bulunur. Bu sebeple balonlarda ve zeplinlerde uçuran bir gaz olarak kullanılmaktadır.

- Azot içermeyen hava oluşturmak için derin deniz dalışlarında oksijen ile karıştırılır.

- Periyodik cetvelde 8A grubunda yer alır.

- Elementler arasında erime noktası olarak en düşük erime noktasına sahip bir elementtir.

- Erime noktası -272 derecedir. Kaynama noktası ise -269 derecedir.

- Oksijen ile tepkimeye girmeyen bir elementtir.

- Kristal yapısı altıgendir.

- Moleküler yapı bakımından küçük olan helyumun enerjisi yüksektir.

- Monoatomik reaktif özellikler göstermektedir.

- Hafif olan gazlar arasında ikinci sıradadır. En hafif gaz hidrojen elementidir.

- Yanıcı özelliğinden dolayı tercih edilmeyen hidrojen elementinin yerini almıştır.

- Hidrojenden daha pahalı bir elementtir. Bunun sebebi havadan elde edilmesi oldukça güçtür.

- Helyum havadan direk elde edilemez. Bazı işlemler sonrasında elde edilir.

- Bu işlemlerin ardından da asal gazlar ortaya çıkar.



Helyum Hangi Alanlarda Kullanılır?



Helyum gazının kullanım alanı geniştir. Birçok farklı amaçla kullanılmaktadır. Helyum gazının kullanım alanları şu şekildedir:



1) Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarında kullanılır.

2) Kaynakçılık, germanyum ve silisyum kristallerinin yapımında kullanılır.

3) Süpersonik rüzgar tünellerinde ve derin deniz dalışlarında kullanılır.

4) Nükleer enerji santrallerinde de soğutucu olarak kullanılan önemli bir elementtir.

5) Manyetik rezonans görüntülemede ve kanser teşhisi konulabilmesi için MRE'de sıvı helyum kullanılır.