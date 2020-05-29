BİST105.3600.00EURO7.560.20USD6.810.12ALTIN376.591.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Her ülkeden hasta kabul edilecek
    ABONE OL
    29.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Her ülkeden hasta kabul edilecek

    Türkiye dünyanın her yerinden hasta kabul edecek. Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinde daha önce 31 ülke olarak belirlenen sağlık turizminin kapsamını genişletti.

    Her ülkeden hasta kabul edilecek

    Buna göre, Türkiye'ye uluslararası sağlık turizmi amacıyla tüm ülkelerden gelen hastalar kabul edilecek. Bakanlık, sağlık turizmi kapsamında hasta kabul edilecek branş ve alanlar, hasta ve refakatçilerinin Türkiye'ye giriş yapabileceği kara ve hava yolu noktaları ile hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelere ilişkin şartları belirledi. Tıpta uzmanlık tüm ana dal ve yan dal branşları ile üremeye yardımcı tedavi uygulamaları, organ nakli, kemik iliği nakli, kök hücre nakli, robotik cerrahi, bariatrik cerrahi ve girişimsel radyoloji alanlarında hasta kabul edilecek. Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarında, başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servis yurt dışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastalarına ayrılacak.

    Hastalara özel kapı ayrıldı

    Hastalar ve refakatçileri kara yolu ve hava yolu noktalarından Türkiye’ye girebilecek. Hava yoluyla girişler İstanbul Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Antalya Hava Limanı’ndan yapılabilecek.

    Kara yoluyla giriş için ise Kapıkule Hudut Kapısı, Sarp Hudut Kapısı ile Habur Hudut Kapısı, uluslararası hastalara açık olacak.

    İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alevler geceyi aydınlattı! Ev kül oldu...

    Alevler geceyi aydınlattı! Ev kül oldu...

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

    İstanbul Valiliği, Fetih'in 567. yıl dönümünü Topkapı Sarayı'nda kutlayacak

    İstanbul Valiliği, Fetih'in 567. yıl dönümünü Topkapı Sarayı'nda kutlayacak

    Sıradaki Haber