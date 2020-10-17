Herkes doysun diye bilimsel tarım

Tezel, gıdada taklit, tağşiş ve bilgi kirliliğinin, her şeyden önce ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Süt sektöründen örnek verecek olursak, maalesef ülkemizde üretilen toplam sütün (22 milyon ton) ancak yüzde 45’i kayıtlı sanayi işletmelerinde işlenerek, sağlıklı, hijyenik, ambalajlı ve doğallığı korunmuş süt ürünü olarak tüketiciye arz edilebilmektedir. Ancak kayıt dışında rastlanan her olumsuz örnek ile tüm sektör şaibe altına alınmaktadır. Son derece rahatsız olduğumuz bu genellemeler, hem yarattığımız istihdam, katma değer, ihracat potansiyeli ve marka değeriyle Türk gıda sanayine hem de milli kalkınmamıza zarar vermektedir. Bu ortam aynı zamanda toplumsal güven ve kamu otoritesini de yıpratmaya yönelik bir tehdit oluşturmaktadır.”