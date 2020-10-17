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    17.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Herkes doysun diye bilimsel tarım

    Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, yeryüzünde aç insan bırakmamanın yolunun, organize, bilimsel, hijyenik tarımsal faaliyet, gıda üretimi ve dağıtımından geçtiğini bildirdi. Tezel, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nü bu yıl “büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim” temasıyla kutladığını anımsattı

    Herkes doysun diye bilimsel tarım

    Tezel, gıdada taklit, tağşiş ve bilgi kirliliğinin, her şeyden önce ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
    “Süt sektöründen örnek verecek olursak, maalesef ülkemizde üretilen toplam sütün (22 milyon ton) ancak yüzde 45’i kayıtlı sanayi işletmelerinde işlenerek, sağlıklı, hijyenik, ambalajlı ve doğallığı korunmuş süt ürünü olarak tüketiciye arz edilebilmektedir. Ancak kayıt dışında rastlanan her olumsuz örnek ile tüm sektör şaibe altına alınmaktadır. Son derece rahatsız olduğumuz bu genellemeler, hem yarattığımız istihdam, katma değer, ihracat potansiyeli ve marka değeriyle Türk gıda sanayine hem de milli kalkınmamıza zarar vermektedir. Bu ortam aynı zamanda toplumsal güven ve kamu otoritesini de yıpratmaya yönelik bir tehdit oluşturmaktadır.”

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