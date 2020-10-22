85,90BİST1.202-0.82EURO9.401.56USD7.951.76ALTIN487.910.91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Hesap Numarası Kaç Haneden Oluşur, Kaç Tane Rakam Vardır?
    ABONE OL
    22.10.2020 - 16:49 |

    Hesap Numarası Kaç Haneden Oluşur, Kaç Tane Rakam Vardır?

    Finans sektöründe kullanılan birçok terim bulunmaktadır. Bunlardan birisi de hesap numarasıdır. Her bankanın hesabına özel bir hesap numarası tanımlanmaktadır. Vatandaşların merak ettikleri sorulardan birisi de hesap numarasının kaç haneden oluştuğudur. Peki Hesap numarası kaç haneden oluşur, kaç tane rakam vardır? Sizlere hesap numaralarının kaç haneden oluştuklarını detaylıca derledik.

    Hesap Numarası Kaç Haneden Oluşur, Kaç Tane Rakam Vardır?

    İnternet bankacılığı veya mobil uygulama para transferlerinde hesap numarasının bilinmesi gerekmektedir. Her banka için hesap numaraları birbirinden farklıdır. Bu nedenle bir kişinin birden fazla hesap numarası olabilir.

    Hesap Numarasında Kaç Rakam Vardır?

    Hesap numaraları para gönderme sırasında bilinmesi gereken bilgilerden birisidir. EFT işlemlerinde IBAN yeterli olur. Fakat havale işlemlerinde hesap numarası mutlaka bilinmesi gerekir. Bu nedenle hesap numarasının hanesini bilmek çok önemlidir.

    Hesap numaraları IBAN numarasının son hanelerinde oluşmaktadır. Bu nedenle hesap numarasını IBAN numarasından bulmak da oldukça kolaydır. Hesap ve IBAN numaraları kredi kartlarının veya hesap kartlarının arkasında bulunmamaktadır. Genellikle kartın önünde yazan numara IBAN veya hesap numarası ile karıştırılmaktadır. Fakat hesap numarası hesap açılma esnasında banka kullanıcısına verilen hesap döküm cüzdanının üzerinde yazılı bulunmaktadır.

    Hesap numaralarının rakam sayısı bankalara göre değişkenlik göstermektedir. Bazı bankaların hesap numaraları 7 haneden oluşurken bazı bankaların hesap numaraları 8 haneden oluşmaktadır.

    7 Haneli olan bankalar:

    - İş Bankası
    - Garanti Bankası
    - Akbank
    - Denizbank

    8 Haneli olan bankalar ise şunlardır:

    - Halkbank
    - TEB
    - Yapı Kredi
    - Finansbank

    Bu bankalar dışında 7 ve 8 haneden fazla haneye sahip bankalar da bulunmaktadır. Kuveyt, Türkiye Finans ve Albaraka bankalarının hesap numaraları 7+1 haneden oluşmaktadır. Ziraat Bankasının hesap numarası 8+4 haneden oluşur iken Vakıfbank hesap numaraları ise 17 haneden oluşmaktadır.

      TSK'dan nefes kesen "Ateş Serbest-2020" faaliyetiTürk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette ilk defa OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA ile de hedefler imha edildi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      '7 binin üzerinde köy okulu öğretmeni mesleki gelişim eğitimlerine katıldı'

      '7 binin üzerinde köy okulu öğretmeni mesleki gelişim eğitimlerine katıldı'

      Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

      Binlerce memur alınacak! İşte o ilanlar...

      Ankara'nın gündeminde...

      Ankara'nın gündeminde...

      Acemi Ve Usta Birliği Kaç Ay, Kaç Gün Sürer?

      Acemi Ve Usta Birliği Kaç Ay, Kaç Gün Sürer?

      Sıradaki Haber