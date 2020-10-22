Hesap Numarası Kaç Haneden Oluşur, Kaç Tane Rakam Vardır?

İnternet bankacılığı veya mobil uygulama para transferlerinde hesap numarasının bilinmesi gerekmektedir. Her banka için hesap numaraları birbirinden farklıdır. Bu nedenle bir kişinin birden fazla hesap numarası olabilir.



Hesap Numarasında Kaç Rakam Vardır?



Hesap numaraları para gönderme sırasında bilinmesi gereken bilgilerden birisidir. EFT işlemlerinde IBAN yeterli olur. Fakat havale işlemlerinde hesap numarası mutlaka bilinmesi gerekir. Bu nedenle hesap numarasının hanesini bilmek çok önemlidir.



Hesap numaraları IBAN numarasının son hanelerinde oluşmaktadır. Bu nedenle hesap numarasını IBAN numarasından bulmak da oldukça kolaydır. Hesap ve IBAN numaraları kredi kartlarının veya hesap kartlarının arkasında bulunmamaktadır. Genellikle kartın önünde yazan numara IBAN veya hesap numarası ile karıştırılmaktadır. Fakat hesap numarası hesap açılma esnasında banka kullanıcısına verilen hesap döküm cüzdanının üzerinde yazılı bulunmaktadır.



Hesap numaralarının rakam sayısı bankalara göre değişkenlik göstermektedir. Bazı bankaların hesap numaraları 7 haneden oluşurken bazı bankaların hesap numaraları 8 haneden oluşmaktadır.



7 Haneli olan bankalar:



- İş Bankası

- Garanti Bankası

- Akbank

- Denizbank



8 Haneli olan bankalar ise şunlardır:



- Halkbank

- TEB

- Yapı Kredi

- Finansbank



Bu bankalar dışında 7 ve 8 haneden fazla haneye sahip bankalar da bulunmaktadır. Kuveyt, Türkiye Finans ve Albaraka bankalarının hesap numaraları 7+1 haneden oluşmaktadır. Ziraat Bankasının hesap numarası 8+4 haneden oluşur iken Vakıfbank hesap numaraları ise 17 haneden oluşmaktadır.