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29.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Hızlı gelişme için eşitlik

Cinsiyet eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza atan Yapı Kredi, 2021 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (GEI) girdi. Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya göre, endekse ilk kez dahil olan Yapı Kredi, Türkiye’den endekse girebilen 5 şirket arasında yerini aldı

Hızlı gelişme için eşitlik

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi kapsamında raporlama yapan halka açık şirketler; kadın liderliği ve yetenek hattı, ücret eşitliği, kapsayıcılık kültürü, cinsel tacizle mücadele politikaları ve kadın dostu marka kimliği olmak üzere beş alanda değerlendiriliyor. Bu beş alandaki performans ve şeffaflıkları çerçevesinde belli bir skorun üstünde not alan şirketler endekse dahil olabiliyor. Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, Türkiye’nin her anlamda çok daha hızlı ve sağlıklı gelişmesinin yolunun toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiğini belirtti.

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