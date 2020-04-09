Honda Türkiye üretim arasını bir hafta daha uzattı

Honda'dan yapılan açıklamada, üretime verilen arada uzatmanın, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Honda Türkiye 2 Nisan tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 20 Nisan 2020 tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor" denildi.
Açıklamada, bu durumun hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilip, duruma göre değerlendirileceği eklendi."
Corona virüse karşı robot devrede...Corona virüs salgını sürecinde sağlık çalışanları hem tanı koyarken hem de hastaların tedavini yaparken sürekli hastalarla temas ediyorlar. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hastalara yemek, su ve ilaç servisi yapan robotun testi yapıldı. Robot bugünden itibaren bu serviste aktif olarak çalışmaya başladı.