Honda Türkiye üretim arasını bir hafta daha uzattı

Honda'dan yapılan açıklamada, üretime verilen arada uzatmanın, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Honda Türkiye 2 Nisan tarihinde yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 6 Nisan 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 tarihine kadar ara vermişti. Yeni plan kapsamında 20 Nisan 2020 tarihinde üretime yeniden başlanması hedefleniyor" denildi.

Açıklamada, bu durumun hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirilip, duruma göre değerlendirileceği eklendi."