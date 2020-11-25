25.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Huawei’nin amiral gemisi satışa çıktı
Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Mate40 Pro Türkiye’de Huawei Online Mağaza üzerinden ön satışa sunuldu.
Telefonu satın alanlara ürünleri 21 Aralık’ta teslim edilmeye başlanacak. Cihazın fiyatı 13.999 TL olarak açıklandı. 6.76 inç’lik ekranı olan telefon, 8 GB Ram, 256 GB depolama, 4.400 mAh batarya, hızlı şarj gibi teknik özelliklere sahip. Ana kamerası 50 MP çözünürlükte. Mate40 Pro, tamamen eller serbest kontrolünü sağlayan Smart Gesture Control dahil olmak üzere yeni kullanıcı odaklı özelliklerle geliyor. Cihazı uyandırmak için elinizi cihazın üzerine getirmeniz veya sola, sağa, yukarı ve aşağı kaydırmalarla telefonunuzda gezmeniz yeterli. Ayrıca Air Tap adı verilen bir hareketle de çağrı cevaplamak mümkün.
Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.