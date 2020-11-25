Huawei’nin amiral gemisi satışa çıktı

Telefonu satın alanlara ürünleri 21 Aralık’ta teslim edilmeye başlanacak. Cihazın fiyatı 13.999 TL olarak açıklandı. 6.76 inç’lik ekranı olan telefon, 8 GB Ram, 256 GB depolama, 4.400 mAh batarya, hızlı şarj gibi teknik özelliklere sahip. Ana kamerası 50 MP çözünürlükte. Mate40 Pro, tamamen eller serbest kontrolünü sağlayan Smart Gesture Control dahil olmak üzere yeni kullanıcı odaklı özelliklerle geliyor. Cihazı uyandırmak için elinizi cihazın üzerine getirmeniz veya sola, sağa, yukarı ve aşağı kaydırmalarla telefonunuzda gezmeniz yeterli. Ayrıca Air Tap adı verilen bir hareketle de çağrı cevaplamak mümkün.