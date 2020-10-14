14.10.2020 - 15:57 | | DHA
İBB'nin Beşiktaş ve Şişli'deki arsa ihalelerine katılım olmadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dikilitaş Mevkii 25 ada 77 parseldeki aynı zamanda park ve Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak kullanılan arsa ile Şişli'deki 1947 ada ve 60, 69 parsellerin satışı için ihale açtı. Son başvuru bugün saat 11.00 olarak belirlendi. Ardından İBB Encümen Salonu’nda gerçekleşen iki ihaleye de teklif veren olmadı.
TRT verici kulesinin sökümüne başlandıKüçük Çamlıca TV-Radyo kulesinin devreye girmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümünde sona gelindi. Halen ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başladı.