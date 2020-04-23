İçecekte stok yeterli, ramazanda fiyat artışı beklenmiyor

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Duruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı nedeniyle hemen hemen tüm içeceklerin satışında mevsimsel etkilerin dışında artış yaşandığını kaydetti.

Ramazan dolayısıyla bu aya özel şerbetler üretildiğini aktaran Duruk, Türk toplumunun ramazan şerbetine özel ilgi gösterdiğini, yıl genelindeki şerbet satışlarının büyük kısmının bu ay içerisinde yapıldığını anlattı.

Duruk, şerbet dışında meyve nektarları, meyveli içecekler ve yüzde 100 meyve sularının da tercih edildiğini belirterek, toplumda "meyve suyu" olarak adlandırılan bu ürünlerin her keseye hitap ettiğini, bu nedenle ramazanda tercih edildiğini bildirdi.

Her ne kadar gazlı içeceklere rağbet olsa da son yıllarda gazsız içeceklere doğru bir yönelimin başladığını ifade eden Duruk, iftardan sonra insanların ciddi anlamda maden suyu tüketimine yöneldiğini söyledi.

"Litrelik satışları daha çok arttı"

Mahmut Duruk, "Ramazan ayı nedeniyle hemen hemen tüm içecek türlerinde mevsimsel etkilerin dışında artış yaşanıyor. Ancak bu yıl restoran, kafe ve benzeri işletmelerin kapalı olması nedeniyle litrelik satışları daha çok arttı." diye konuştu.

Salgın nedeniyle üretimde bir sıkıntı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin tüketicilerin aklına sorular gelebileceğine işaret eden Duruk, şunları kaydetti:

"Üretim ve dağıtım zincirinde hafta sonları dışında herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Zaten sektörün yeterli stoku bulunuyor. Yeterli stok var ve üretimde de sıkıntı yok. Bu nedenle mevcut durumda fiyat artışını gerektirecek bir etken bulunmuyor. Ramazan nedeniyle fırsatçılara göz açtırılmamalı. Herhangi bir neden yokken fiyat artışı yapmak isteyenler, üretimden son satış noktasına kadar etkin denetimle engellenmeli."

"Stoklar yeterlidir, tüketicilerimiz kaygılanmasın"

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere de yerel perakendeciler olarak İstanbulluların tamamına hitap eden 2 bine yakın markette fiyat artışlarına ve fırsatçılığa izin vermeden süreci yönetmeye çalıştıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınının başladığı ilk günlerde daha çok temel gıda ürünlerinin satışlarında artış yaşandığını belirten Güzeldere, daha sonra içecek satışlarında yaşanan artış grafiğinin ramazan boyunca sürmesini beklediklerini kaydetti.

Güzeldere, "Bu ay boyunca gazlı içecek, Osmanlı, gül ve ramazan şerbeti, limonata ve şıra satışlarında önemli artış yaşandığını görüyoruz." dedi.

Son bir yıl içerisinde geri kazanım katılım payı nedeniyle içecek fiyatlarında artış yaşandığını vurgulayan Güzeldere, "Bu kapsamda ramazan ayı nedeniyle özel bir artış beklemiyoruz. Stoklar yeterlidir, tüketicilerimiz kaygılanmasın." diye konuştu.