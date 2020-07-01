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    HaberlerEkonomi Haberleri İETT’ye 1.7 milyar TL teşvik
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    01.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İETT’ye 1.7 milyar TL teşvik

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mayıs ayı teşviklerini açıkladı. Mayısta 513 teşvik belgesi düzenlendi. Toplam 10.9 milyar liralık yatırımla 12 bin 837 kişiye iş sağlanması öngörüldü. Teşvik listesinde, nisandaki gibi tıbbi ve cerrahi maske yatırımları dikkat çekti.

    İETT’ye 1.7 milyar TL teşvik

     

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü mayıs ayı teşviklerinden aslan payını aldı. 1 milyar 720 milyon liralık yatırım teşvik belgesi alan İETT, komple yeni yatırımla 370 kişiye istihdam sağlayacak. Listede yatırımın ayrıntısına yer verilmedi.

    ZSR Patlayıcı Sanayi adlı şirkete Balıkesir’de kurulu tesislerini tevsi için 396 milyon liralık teşvik verildi. Şirket, teşvikle tabanca fişeği ve makinalı tüfek mühimmatı üretecek.

    Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü mayıstaki  en büyük üçüncü teşviği aldı. İdareye, 225 milyon liralık teşvik verildi.

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