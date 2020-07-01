İETT’ye 1.7 milyar TL teşvik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü mayıs ayı teşviklerinden aslan payını aldı. 1 milyar 720 milyon liralık yatırım teşvik belgesi alan İETT, komple yeni yatırımla 370 kişiye istihdam sağlayacak. Listede yatırımın ayrıntısına yer verilmedi.

ZSR Patlayıcı Sanayi adlı şirkete Balıkesir’de kurulu tesislerini tevsi için 396 milyon liralık teşvik verildi. Şirket, teşvikle tabanca fişeği ve makinalı tüfek mühimmatı üretecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü mayıstaki en büyük üçüncü teşviği aldı. İdareye, 225 milyon liralık teşvik verildi.