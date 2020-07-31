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    HaberlerEkonomi Haberleri İflastan dönmüştü! Koronavirüsle değeri yüzde 1500 arttı
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    31.07.2020 - 15:41 |

    İflastan dönmüştü! Koronavirüsle değeri yüzde 1500 arttı

    Kodak'ın değeri, Trump'ın iki gün önce duyurduğu bazıları Covid-19 tedavisinde kullanılacak jenerik ilaçlar için malzeme üreteceği ve 750 milyon doların üzerinde devlet kredisi aldığı haberiyle 15 kat arttı. 2013'te iflastan dönen Kodak'ın piyasa değeri yüzde 1500 artışla 92 milyon dolardan 1.5 milyar dolara geldi.

    İflastan dönmüştü! Koronavirüsle değeri yüzde 1500 arttı

    Fotoğraf makinelerinin dijitalleşmesiyle zor günler yaşayan ve 2013'te iflastan dönen Kodak'ın hisseleri, Trump yönetiminin corona virüsle mücadelede ilaçlar için malzeme üretilmesini teklif etmesi haberiyle sert yükseldi.

    Kodak'ın jenerik ilaçlar için malzeme üreteceğini ve 765 milyon dolar tutarında devlet kredisi aldığına dair açıklamayla Kodak hisseleri bu hafta yaklaşık yüzde 1500 arttı.

    CNBC'nin haberine göre, geçen hafta 2 dolar seviyesinde olan hisseler 33 doların üzerine çıkarken şirketin değerlemesi 92 milyon dolardan 1.5 milyar dolara fırladı.

    Pazartesi günkü seansta 1.65 milyon kodak hissesi el değiştirirken on günlük ortalamanın 14 katı işlem gerçekleşti ve hisseler yüzde 25 değerlendi.

    Corona virüs jenerik ilacına malzeme üretileceğine dair haberin yerel bir kaynakta ortaya çıkıp kısa süre Kodak'ın isteğiyle geri çekildiği ABD basınına yansırken, Kodak CEO'su Jim Continenza, CNBC'ye verdiği demeçte işlem hacmindeki artışı neyin etkilediğini söyleyemeyeceğini fakat Kodak'taki ilgili ekibin son güne kadar bu bilgiyi sıkı bir şekilde sakladığını ifade etti.

     

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