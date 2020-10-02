İhbar Süresi Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle İhbar Süresi Nasıl Hesaplanır?

İş kanununda haklı fesih sebebi üzerinden sözleşme sona erdirilmesi mümkün. Ancak haklı fesih sebebi olmadan iş akdinin sonlandırılması ile beraber, işçi ve işveren bazı yükümlülüklere tabi tutulur. Böylece ihbar süresi bu yükümlülükler içerisinde yer alan unsurlar arasında gelir.



İhbar Süresi Hesaplama Nasıl Yapılır?



Kanunda yer alan İhbar süreleri baz almak suretiyle bu hesaplama işlemi yapılabilmektedir. Özellikle işçinin çalıştığı süre ile orantılı şekilde ele alınan ihbar süresi, uygulanacak olan tazminat o sürenin ücrete dönüştürülmesi üzerinde gerçekleşir. Bu doğrultuda ihbar süresi ya da ihbar tazminatı şu kriterler doğrultusunda ele alınarak hesaplanır;



- Çalışma süresi

- Bildirim süresi

- İhbar tazminat bedeli



Bu şekilde süre ve tazminatlar hafta veya ay ile beraber yılbaşında belirli aralıklar üzerinden ele alınır. Yukarıda verilen kriterler birbiriyle bağlantılıdır ve sürelerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. O yüzden ihbar süresi ile beraber verilecek olan tazminat değişkenlik yaratır.



En Basit Yöntem ile İhbar Süresi Nasıl Hesaplanır?



En basit yöntem ile ihbar süresini hesaplayabilmek için ortak olarak çıkarılmış tabloya bakmak yeterlidir. Bu tablo içerisinde çalışma süresi ile beraber bildirim süresi ve buna bağlı olarak ihbar tazminat bedeli süre bazında ortaya çıkarılır.



Mesela çalışma süresi altı aydan az olan bir kişinin bildirim süresi 2 hafta şeklinde ifade edilir. Bu doğrultuda ihbar tazminat bedeli ise 2 haftalık ücrettir. 6 aydan çok ve 1,5 yıldan az olan kişiler adına ise bu durum 4 hafta şeklinde anlatılırken yine 4 haftalık ücret olarak öne çıkar.



İhbar Süresi Hesaplama



Yukarıdaki gibi verilmiş olan kriterler ve aralıklar doğrultusunda, ihbar süresini kolay bir şekilde hesaplamak mümkün. Tabii bu hesaplamalar sözleşme içerisinde verilen maddeler ve iş akdi ile beraber farklı süreçler doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak hafta, ay ve yıl bazında bu şekilde hesaplama gerçekleştirilebilir.