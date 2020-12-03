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03.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

İhracat 2. dalgayı 16 milyarla karşıladı

Başta Avrupa olmak üzere önemli ihracat pazarlarının Kovid-19 salgınının ikinci dalgasından etkilendiği kasımda Türkiye’nin ihracatı 16 milyar doları aştı

İhracat 2. dalgayı 16 milyarla karşıladı

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarında Kovid-19 pandemisinde yaşanan ikinci dalga, Avrupa Birliği (AB) ekonomisindeki daralma ve takvim etkisi, kasım ayı ihracatı üzerinde etkili oldu.

Ara malı arttı

İthalat, yüzde 16.07 artarak 21 milyar 158 milyon dolara, dış ticaret hacmi, yüzde 8.05 artarak 37 milyar 246 milyon dolara, dış ticaret açığı da yüzde 155.37 artışla 5 milyar 71 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76 olurken, altın hariç karşılama oranı ise yüzde 86.3 değerine ulaştı.En fazla ihracat yapılan üç ülke Almanya, İngiltere ve Irak oldu.

Geçen ay en çok ithalat 15 milyar 305 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 130 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” ve 2 milyar 629 milyon dolarla “tüketim malları” takip etti. Ara malı ithalatının kasımda, ekime göre yüzde 10 yakın oranda arttığı dikkat çekerken, bu durum, “bu ara malını kullanacak olan tesislerin üretimini artıracağı, bunun da kısa vadede ihracatı artıracağı” şeklinde yorumlandı.

İhracat 2. dalgayı 16 milyarla karşıladı



‘YEP hedefine ulaşacağız’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter mesajında, kasım ihracatını şöyle değerlendirdi:
“Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini gösterirken, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz.”

‘Küresel talep daraldı’

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Üçüncü çeyrekte ihracatını artıran 4 ülkeden biriyiz. Kasımda ihracatımız, pandeminin ikinci dalgasında yaşanan ağır kısıtlamalara rağmen 16 milyar doları aştı” ifadelerini kullandı. Gülle şunları kaydetti: “Yılın 11 aylık döneminde Kovid-19 ürünleri ihracatı 780 milyon dolara ulaştı. Kasımda 2.7 milyar dolarlık ihracatla otomotiv liderliğini korurken, 1.6 milyar dolarla kimyevi maddeler ikinci, 1.5 milyar dolarla hazır giyim üçüncü oldu.”

İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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