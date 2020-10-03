İhracat eylülde rekorla geldi

Türkiye’nin ihracatı 2020 yılının eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolara ulaşarak eylül ihracat rekorunu kırdı. Aynı zamanda aylık bazda 2020 yılının en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. 207 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, 119 ülkeye ihracat artışı sağlandı.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.8, ağustosa göre yüzde 28.5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu” dedi.



Dünyada 6’ncı...

Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen toplantıda bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaştıklarını belirtti.

2. çeyreğe göre 3. çeyrekteki ihracat artışının yüzde 34.5 olduğunu aktaran Pekcan, “Bu rakamlar ihracatımızda pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit eden rakamlar. Ekonomimizin V tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmakta” diye konuştu.



Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının eylülde yüzde 90.9’a ulaştığını söyleyen Ruhsar Pekcan, “Eximbank’ın ocak - ağustos döneminde geçen seneye göre destekleri yüzde 7 oranında artarak 30.4 milyar dolara ulaştı ve geçen yılın aynı dönemine göre kullandırdığı kredi oranı da yüzde 13 artarak 20 milyar dolar oldu” dedi.



Pandemi sürecinin küresel dengelenmeleri etkilediğini söyleyen Pekcan yaşanan dönüşüm içinde Türkiye’nin yoluna ihracatla devam ettiğini vurguladı. Pekcan, şöyle devam etti:



“Geçen sene, pandemi etkileri görülmeden önce, dünyadaki korumacılık önlemlerinin artış göstermesi ile dünya ekonomisi ciddi daralma gösterdi. Bu dönemde dahi Türkiye, yüzde 2.1 ihracat artışıyla dünyada ihracatını en çok artıran 50 ülke arasında 6’ncı sırada yerini aldı.”











166 milyar $ hedefi tutar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefimiz olan 165.9 milyar dolara ulaşacağız” dedi.

Gülle, pandeminin etkisiyle 2020’de işleri sanal platformlara taşıdıklarını, 11 ülkede sanal ticaret heyetleri organizasyonu gerçekleştirdiklerini, gelecek dönemde sanal ticaret heyetlerinin sayısını artıracaklarını bildirdi.



Oto tekrar lider oldu



Gülle, şu bilgileri verdi: “Sektörel anlamda 2 milyar 605 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv toparlanarak tekrar lider sektörümüz oldu. 1 milyar 798 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ikinci, 1 milyar 633 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ise üçüncü oldu.”



İsmail Gülle, eylülde 207 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, başı 1 milyar 516 milyon dolarla Almanya’nın çektiğini, onu 1 milyar 143 milyon dolarla Birleşik Krallık’ın, 947 milyon dolarla ABD’nin takip ettiğini söyledi.