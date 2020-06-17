'İhracat hedefine büyük katkı'

Dünya Bankası’ndan yapılan açıklamada, projenin, 250’den az çalışana sahip ihracat odaklı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ile 250-1500 çalışanı olan orta-büyük ölçekli işletmelerin uzun vadeli finansmana erişimini artırmayı amaçladığı bildirildi. Garantili kredi tutarlarının en az yüzde 70’inin ihracat odaklı KOBİ’lere sağlanacak alt krediler için kullanılacağı belirtilen açıklamada, garantili kredi tutarlarının en az yüzde 10’unun kadınları kapsayıcı şirketlere kullandırılacak kredilere ayrılacağı kaydedildi.



‘Dinamizm sağlar’



Son yıllarda ihracat atağına kalkan Türkiye’de, yeni hamleler yapmak isteyen firmalar finansmanları çok olumlu değerlendiriyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, kısmi kredi garantisinin ‘yeni normal’ dönemde özellikle ihracatçı KOBİ’lerin ihracatta yeni rekorlara giden yolda gerekli dinamizme kavuşmalarını sağlayacağına vurgu yaptı. Gülle, “İhracatımız salgın süresince en zorlu koşullara rağmen sürse de birçok sektördeki talep şoku mart ayından bu yana ihracatçı KOBİ’erin nakit akışlarında sorun yaşanmasına sebebiyet verdi. Eximbank’ın erişime açacağı kredinin yüzde 70 gibi yüksek bir oranının ise ihracatçı KOBİ’lere ayrılması ihracata yeni başlayan, salgın süreci ile ihracatı kesintiye uğrayan ihracatçı KOBİ’lerin kredi desteğinin hedef kitlesi olarak belirlendiğini gösteriyor. Özellikle orta ve uzun vadede verilen bu kredi destekleri ile ihracatçı firma sayımızda artış yaşanacak ve ihracat hacmimiz hedeflerimizin üzerine çıkacaktır” diye konuştu.



Pandemi sürecinde destek



Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, Türkiye’ye duyulan güvenin göstergesi olarak yeni finansman imkanlarını memnuniyet verici olarak değerlendirdi.



Bulut, “Kovid-19 sürecinden en fazla etkilenen grupların başında ihracat geliyor. Dolayısıyla, bu uzun vadeli finansmana erişim imkanı, özellikle KOBİ düzeyinde ihracatçı şirketlerin pandemi sonrası döneme daha kolay geçmelerine yardımcı olacaktır. Elbette, Türkiye’nin küresel ekonomideki etkinliğinin sürmesine de bir katkı sağlayacaktır kanaatindeyim. KOBİ’lerin dijitalleşme katsayılarını artırma ve daha yüksek verimlilik için, teknolojik alt yapı yatırımlarında önemli bir kaynak desteği olarak değerlendirilebilir” dedi.



Kullanılacak kredinin yüzde 10’luk kısmının kadınları kapsayıcı şirketlere ayrılacak olmasını da olumlu değerlendirdiklerini kaydeden Bulut, “Oranın biraz daha yüksek olması elbette daha doğru olurdu. Çünkü bu tarz yaklaşımların ‘kapsayıcılık’ konusunda şirketlerin daha fazla özendirilmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.