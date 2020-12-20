20.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
İhracat treni Çin’e ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’dan yola çıkan ihracat treninin Çin’in Xi’an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladığını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin İhracat Treni’miz, Çerkezköy’den Xi’an şehrine kesintisiz yolculuğunu tamamladı. Türkiye’nin lojistik gücünü geçtiği her kentten dünyaya duyuran Çin İhracat Treni, demir yolu taşımacılığındaki zaferimizdir” ifadesini kullandı.