BİST97.433-1,53EURO7,570,45USD60,83ALTIN374,71-1
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İhracatçılardan "Kovid-19 sürecinde fındıkta bahçe bakımı" uyarısı
    ABONE OL
    21.04.2020 - 16:12 |

    İhracatçılardan "Kovid-19 sürecinde fındıkta bahçe bakımı" uyarısı

    Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine gelemeyen çok sayıda fındık üreticisi bulunduğunu belirterek, bu durumun üretimi olumsuz etkilememesi için tedbir alınmasını istedi.

    İhracatçılardan "Kovid-19 sürecinde fındıkta bahçe bakımı" uyarısı

    Sevinç yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin tüm dünyada ticareti yavaşlattığını ve ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

    Bu sürecin şu ana kadar fındık ihracatına etkisi olmadığını belirten Sevinç, "1 Eylül 2019-19 Nisan 2020 döneminde 266 bin 300 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 758 milyon dolar döviz geliri elde etmek suretiyle geçen yıla göre miktarda 62 bin 480 ton, değerde ise 578 milyon dolar artış yakalanmıştır. Sezon sonunda 320 bin tona ulaşılarak yeni bir rekor kırılması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

    HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

    Sevinç, hiçbir ithal girdi kullanılmaksızın ülkeye döviz girdisi sağlayan fındığın maksimum verimle üretilebilmesi için gübreleme, ilaçlama ve bahçelerin bakımı açısından nisan ve mayıs aylarının önemli olduğuna işaret ederek, tarımla uğraşan vatandaşların sokağa çıkma yasağı kapsamına alınmamasının takdire şayan olduğunu vurguladı.

    Karadeniz Bölgesi dışındaki büyük şehirlerde yaşayan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle bahçelerine ulaşamayan çok sayıda fındık üreticisi bulunduğunu, bu durumun üretimi olumsuz etkilemesine izin vermemek adına önlemler alınması gerektiğini belirten Sevinç, şunları kaydetti:

    "Seyahat kısıtlamaları nedeniyle memleketlerine ulaşamayan üreticilere, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduklarını belgelemek kaydıyla ikamet ettikleri il dışındaki bahçelerine ulaşım izni verilmesi, ayrıca ilgili meslek kuruluşları, yerel yönetimler ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bahçelerde yapılacak bu gibi zorunlu tarımsal uygulamalar için üreticilere destek verecek gerekli düzenlemelerin organize edilmesi hayati önem taşımaktadır."

    Adana'da büyük panik! Dut ağaçlarına yarasalar konduAraştırmacılar dünya çapında 2,5 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüsün yarasalardan insanlara geçtiği tahmin ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde 2 ağaçta görülen yaklaşık 50 yarasa ise bölge halkını tedirgin olmasına yetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Varyasyon Nedir? Varyasyon Örnekleri Nelerdir?

    Varyasyon Nedir? Varyasyon Örnekleri Nelerdir?

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Maskeli gaspçılar, koruyucu kıyafetlerle adliyeye sevk edildi

    Maskeli gaspçılar, koruyucu kıyafetlerle adliyeye sevk edildi

    Sıradaki Haber