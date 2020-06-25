İhracatçıya özel kredi paketi

İmza töreni, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde TİM Genel Merkezi’nde TİM Başkanı İsmail Gülle ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Protokol çerçevesinde ihracatçı firmalara, uygun koşullu kredi ve ürünlerin yer aldığı, Türk Lirası ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık bir nakdi kredi paketi sunuluyor. Her firmaya azami 150 bin dolar/euro veya 1 milyon lira tutarında kredi kullandırılıyor. Bir yıl vadeli dolar kredilerde yıllık yüzde 2.40, euro kredilerde yıllık yüzde 1.15 faiz oranıyla ‘İhracat Döviz Kredisi’ sunuluyor. Pakette Fuarlara Katılım Kredisi, Maximiles TİM İhracatçı Kart, kadın girişimcilere özel faiz oranlı kredilerin yanı sıra sigorta ve eğitim gibi farklı imkanlar da yer alıyor.

Yüzde 34 artış

İş Bankası ile iş birliği yapmanın gurur verici ve ihracatçılara güven sağlaması bakımından da önemli olduğuna dikkat çeken Gülle, şunları kaydetti:

“Bu ve benzeri ortak çalışmaların artarak sürmesi en büyük temennimiz. Son iki yılda, bankacılık sektörünün ihracatçılara yönelik kredileri yüzde 69’luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı. İhracatta kırılan yeni rekorlar, bankacılık sektöründe ise artan kredi hacimleri ve sağlıklı bilançolar tüm bu zorlu koşullara rağmen her iki alanda Türkiye’nin gücünü kanıtlıyor. Öyle ki, haziran ayının geride bıraktığımız ilk 23 gününde ihracatımız 9.1 milyar dolara ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34.3 gibi kayda değer bir artış gerçekleştirdi.”

Adnan Bali de, “Uluslararası pazarlarda güçlü bir Türkiye yaratmak hedefiyle TİM ile güçlerimizi birleştirdik. Salgının gidişatına dair belirsizlikler dış talebin kırılgan bir görünüm sunmaya bir süre daha devam edebileceği riskini de beraberinde getiriyor, ancak biz yılın ikinci yarısıyla birlikte ihracat performansımızın koşullar paralelinde güçleneceğini öngörüyoruz. Türkiye’nin ihracattaki konumunu güçlendirecek desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.