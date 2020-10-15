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    HaberlerEkonomi Haberleri İhracatın ithalatı karşılama oranı: Yüzde 92
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    15.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İhracatın ithalatı karşılama oranı: Yüzde 92

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildiğini belirterek, “Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92.1’e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101.8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

    İhracatın ithalatı karşılama oranı: Yüzde 92

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1-13 Ekim dönemindeki dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. Albayrak, mesajında yer verdiği infografikte de söz konusu dönemde yapılan ihracat ve ithalat rakamlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye 1-13 Ekim’de 6 milyar 909 milyon dolarlık ihracat, 7 milyar 501 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Altın hariç ihracat tutarı 6 milyar 720 milyon doları, ithalat ise 6 milyar 600 milyon doları buldu.

    G-20 zirvesi

    Bakan Albayrak, diğer bir paylaşımında da, “G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi” ifadesini kullandı. Albayrak, “Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk” dedi.

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